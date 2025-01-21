ÖGG SINAV TARİHİ 2025 | Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı için bekleyiş sürüyor. Adaylar sınav yerlerine ilişkin araştırmalara başladı. Peki, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

ÖGG SINAVI 2025 TARİHİ NE ZAMAN?

113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü uygulanacak.

ÖGG SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖGG sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

ÖGG 2025 SINAV TAKVİMİ

114. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı 12 Nisan 2025 Cumartesi

115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar

116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar

117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar

118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.