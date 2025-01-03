Polis maaşı ne kadar oldu 2025? | Polis, komiser, başkomiser zamlı maaşları

POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? | Yeni yılın gelişiyle birlikte maaş zamları da belli oluyor. Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan zammın ardından polis maaşları da, toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken arama motorlarında sorgulanan 'Polis maaşı ne kadar oldu 2025?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte Polis, komiser, başkomiser zamlı maaşları...

POLİS GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

TÜİK, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 1,03 olarak açıkladı. 2024'te ise enflasyon oranı yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, 2025 Ocak - Temmuz döneminde yüzde 11,55 oranında zam alacak.

Temmuz ayında güncellenen Toplu Sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte polis maaşları 8/1, 52.816 TL olarak belirlenmişti. Yüzde 11,55 oranında zamla birlikte yeni polis maaşları 52.816 TL'den 58.916 TL'ye yükseldi.

2024 Temmuz - Aralık döneminde ödenen polis maaşlarına göre hesaplanan zamlı öğretmen maaşları şöyle:

POLİS 8/1

Mevcut maaş: 52.816 TL

Zamlı maaş: 58.916 TL

2025 ZAMLI POLİS MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı polis maaşlarının Ocak ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.