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Haberler Haberler Ulusal Staj Programı başvuru ekranı 2025 | USP başvuru şartları, nasıl başvurulur?

Ulusal Staj Programı başvuru ekranı 2025 | USP başvuru şartları, nasıl başvurulur?

Ulusal Staj Programı başvuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatıldı. 5 binden fazla kamu kurumunun yanı sıra 2 binin üzeirnde özel sektör kurulunun dahil olduğu programa başvuruların başladığı duyurusunun ardından detaylar araştırılıyor. Peki Ulusal Staj Programı başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Detaylar ve 2025 Ulusal Staj Programı başvuru ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 09:37 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 09:50
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Ulusal Staj Programı başvuru ekranı 2025 | USP başvuru şartları, nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Ulusal Staj Programları (USP) başvurularının başladığını duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla staj alanında geniş bir yelpaze sunan USP'ye başvuruda bulunmak isteyenler için Ulusal Staj Programı başvuru şartları nelerdir? Kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? sorularının cevabını derledik. İşte ayrıntılar...

2025 ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Ulusal Staj Programı başvuru işlemleri 28 Şubat 2025 tarihine kadar sürecek.

2025 ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

◾01.01.2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

◾Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

◾Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

◾Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri,

2025 ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

◾Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

◾Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.

◾Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2'nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.

2025 ULUSAL STAJ PROGRAMI NASIL BAŞVURULUR?

👉Kariyer Kapısı'ndan Ulusal Staj Programı'na e-Devlet ile giriş yapın.

👉"e-Devlet Aşamasını", gelen bilgileri kontrol edip onaylayın.

👉Başvuru Formunu Doldurun.

👉"Başvuru Formunu", her bir soruda belirtilen kriterlere göre doldurun ve başvurunu tamamlayın.

👉Başvuru süreci kapandıktan sonra işverenlerden gelen teklifleri inceleyip istediklerini kabul etmek için Kariyer Kapısı'nı düzenli olarak takip etmeyi unutmayın.

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