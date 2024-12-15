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Haberler Haberler AÖL VİZE SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI 2024 | Açık Lise vize sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL VİZE SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI 2024 | Açık Lise vize sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

Açıköğretim Lisesi yeni dönem sınavları için geri sayım başladı. 1. döneme ait sınavlar Aralık ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler ise arama motorlarında Açık Lise vize sınavı giriş belgesi nasıl alınır? AÖL vize sınav yeri sorgulama ekranı 2024 araştırması yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 16:10
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AÖL VİZE SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI 2024 | Açık Lise vize sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL YENİ DÖNEM SINAV TAKVİMİ | Açıköğretim Lisesi kayıt döneminin ardından yeni döneme ait sınav takvmi merak konusu oldu. Dönem sonu yapılan sınavlar 3 oturum halinde düzenleniyor. Açık Lise vize sınavı giriş belgesi nasıl alınır? sorguları yapılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

AÖL VİZE SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Adaylar, 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencile 'aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx' internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

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