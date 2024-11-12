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Haberler Haberler Mandalinalı sütlaç pasta tarifi | Mandalinalı sütlaç pasta nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Mandalinalı sütlaç pasta tarifi | Mandalinalı sütlaç pasta nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Mandalinanın ferahlatıcı lezzetini sütlü tatlıların şahı sütlaç ile birleştiren bu hafif tatlı, hem düşük kalorisi hem de enfes tadıyla sofraların vazgeçilmezi oldu. Mandalinalı jölesiyle tadına doyulmayan mandalinalı sütlaç pastayı evinde yapmak isteyenler için 'Mandalinalı sütlaç pasta nasıl yapılır?' sorsunun cevabını derledik. İşte Mandalinalı sütlaç pasta tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 11:45 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 12:00
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Mandalinalı sütlaç pasta tarifi | Mandalinalı sütlaç pasta nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

MANDALİNALI SÜTLAÇ PASTA TARİFİ | Sütlü tatlıların en sevilenlerinden olan sütlacı farklı lezzetlerle denemek isteyenler için en güzel alternatiflerden biri olan mandalinalı sütlaç pasta, son zamanların en sık araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Peki Mandalinalı sütlaç pasta nasıl yapılır? İşte Mandalinalı sütlaç pasta tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

MANDALİNALI SÜTLAÇ PASTA TARİFİ

Mandalinalı sütlaç pasta malzemeleri

Sütlaç İçin:

1 litre süt

1 su bardağı pirinç (haşlamak için 2 su bardağı su)

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı buğday nişastası (2-3 yemek kaşığı su ile açılmış)

1 paket vanilin

Mandalinalı Jöle İçin:

1,5 su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı mısır nişastası (bir miktar su ile açılmış)

Pastası İçin:

1 paket burçak veya yulaflı bisküvi

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Mandalinalı sütlaç pasta yapılışı

Pasta:

Bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin.

Eritilmiş tereyağını ekleyin ve iyice karıştırın.

Karışımı kelepçeli bir kalıbın altına eşit şekilde yayıp bastırarak tabanı oluşturun. Tabanı buzdolabında soğumaya bırakın.

Sütlaç:

Pirinçleri yıkayıp 2 su bardağı suda yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanmış pirinçlerin üzerine sütü ekleyip kaynatın. Ardından şekeri ekleyip 10-15 dakika kadar karıştırarak pişirin.

Nişastayı az miktarda su ile açın ve sütlaca ekleyip kıvam alana kadar pişirin.

En son vanilini ekleyin ve ocaktan alın.

Hafifçe soğuyan sütlacı buzdolabındaki bisküvi tabanının üzerine dökün. Bu şekilde sütlacın donması için buzdolabında bekletin.

Jöle:

Mandalina suyu ve şekeri küçük bir tencereye alın ve kaynama noktasına gelene kadar pişirin.

Nişastayı az miktarda su ile açarak kaynayan karışıma ekleyin, sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ilıyan mandalinalı jöleyi, buzdolabında beklettiğiniz ve sertleşmiş sütlacın üzerine dikkatlice dökün.

Jölenin donması için pastayı buzdolabında 2-3 saat daha bekletin.

Mandalinalı sütlaç pasta püf noktaları

Sütlacın yumuşak ve kıvamlı olması için pirinçlerin tamamen yumuşadığından emin olun.

Nişastayı, pürüzsüz bir kıvam alana kadar su ile açın ve sürekli karıştırarak ekleyin ki topaklanma olmasın.

Jöleyi sütlacın üzerine dökerken tamamen sıcak olmamalı, aksi takdirde sütlacın yüzeyi bozulabilir. Ilıdıktan sonra dökmeye dikkat edin.

En iyi kıvam için pasta buzdolabında en az 4 saat, mümkünse bir gece bekletilmelidir.

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