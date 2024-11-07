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Haberler Haberler Sivasspor'lu futbolcu Uğur Çiftçi'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Sivasspor'lu futbolcu Uğur Çiftçi'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Sivasspor'un futbolcusu ve kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu belirtilen Tolga Çiftçi (20), Sivas'ta karşı yola geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 14:21
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Sivasspor'lu futbolcu Uğur Çiftçi'nin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

Sivasspor'un futbolcusu ve kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu belirtilen Tolga Çiftçi (20), Sivas'ta karşı yola geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde, Gültepe Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda meydana geldi. S.C. yönetimindeki 58 AFN 091 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tolga Çiftçi'ye çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Çiftçi, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü S.C., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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