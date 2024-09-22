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Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 22 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları PDF

Resmi Gazete 22 Eylül 2024 tarihli 32670. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 22 Eylül Pazar 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 09:40
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 22 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları PDF

RESMİ GAZETE BUGÜN 22 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Eylül Pazar tarihli 32670. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

22 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMENLİKLER

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2024/30)

👉22 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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