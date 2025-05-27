CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 27 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 27 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 27 Mayıs 2025 tarihli 32912. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 27 Mayıs Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 09:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 27 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 27 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 27 Mayıs Salı tarihli 32912. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Mayıs Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

27 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/05/2025 Tarihli ve 13529 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2025/22, K: 2025/31 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/13, K: 2025/37 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/124, K: 2025/39 Sayılı Kararı

👉27 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yazarlardan F.Bahçe maçı değerlendirmeleri!
Zaniolo'dan yumruklu saldırı!
DİĞER
Fenerbahçe'ye Premier Lig'den 4 yıldız! Seçim öncesi transfer taarruzu...
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! PPR Holding ve 8 şirkete kayyum atandı: Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi gözaltına alındı
Osimhen'e transfer için süre! Kalıyorum derse...
Mourinho ve Branco'dan transfer zirvesi! İlk sırada o isim var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 27 Mayıs Salı 2025 Bugünkü maçlar 27 Mayıs Salı 2025 08:52
Yazarlardan F.Bahçe maçı değerlendirmeleri! Yazarlardan F.Bahçe maçı değerlendirmeleri! 08:41
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! 01:10
Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! 01:10
Kanarya deplasmanda büyük şok! Kanarya deplasmanda büyük şok! 01:10
Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! 01:10
Daha Eski
G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! 01:10
F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! 01:10
Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! 01:10
FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! 01:09
F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 01:09
F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! 01:09