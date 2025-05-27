Resmi Gazete'de bugün! 27 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 27 MAYIS | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 27 Mayıs Salı tarihli 32912. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Mayıs Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 18)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 42)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/05/2025 Tarihli ve 13529 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2025/22, K: 2025/31 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/13, K: 2025/37 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/124, K: 2025/39 Sayılı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri