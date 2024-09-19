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Haberler Haberler

YKS EK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA 2024 | YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM son dakika haberi olarak duyurdu: YKS'de ek yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk yerleştirmelerde istedikleri bölüm ve üniversiteye giremeyen milyonlarca üniversite adayının beklediği duyuru geldi. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından arama motorlarında sorgulanan 'YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama 2024,YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 15:30
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YKS EK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA 2024 | YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

YKS EK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA 2024 | YKS ek yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ilk tercih hakkında herhangi bir üniversite ya da bölüme yerleşemeyen adaylara tanınan ikinci tercih hakkının sonuçlarının duyurulduğu belirtildi. Peki YKS ek tercih sonuçları nası lsorgulanır? İşte YKS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...

2024 YKS EK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2024 YKS ek yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YKS 3. tercih var mı 2024? Ek tercihlerde yerleşemeyen ne yapacak? Devamını Oku BUNU DA OKU

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

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