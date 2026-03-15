FORMULA 1 ÇİN GP CANLI | F1 Çin Grand Prix hangi kanalda?

FORMULA 1 ÇİN GP CANLI | F1 Çin Grand Prix hangi kanalda?

2026 Formula 1 takviminin en stratejik yarışlarından biri olan Çin Grand Prix, Şanghay'da start alıyor. Yeni nesil araçların performans sınırlarının test edileceği bu yarışta, Red Bull, Mercedes, Ferrari ve McLaren arasındaki şampiyonluk mücadelesi kızışıyor. Yarışı canlı takip etmek isteyen hız tutkunları, "F1 Çin GP hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor.

Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan motor sporlarının zirvesi Formula 1, 2026 sezonunun heyecan verici duraklarından biri olan Çin Grand Prix'si ile geri dönüyor. Şanghay Uluslararası Pisti'nin teknik virajları ve uzun düzlüklerinde hız limitlerinin zorlanacağı bu dev yarış için nefesler tutuldu. İşte 2026 F1 Çin GP programı, yarış saati ve canlı yayın bilgileri...

F1 ÇİN GRAND PRIX YARIŞI NE ZAMAN?

Formula 1 2026 sezonunun en kritik duraklarından biri olan Çin GP, 15 Mart 2026 Pazar günü (bugün) gerçekleşecek.

F1 ÇİN GP SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Şanghay'da düzenlenecek olan büyük yarış, Türkiye saati ile (TSİ) 10:00'da start alacaktır. Yarışın başlamasıyla birlikte pilotlar 56 tur boyunca kıyasıya bir mücadele verecek.

FORMULA 1 ÇİN GP HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu yarış beIN Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

YARIŞ NEREDE YAPILIYOR?

Mücadele, teknik virajları ve yüksek süratlere imkan tanıyan meşhur düzlüğüyle bilinen Şanghay Uluslararası Pisti'nde (Shanghai International Circuit) gerçekleştiriliyor.

