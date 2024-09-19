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YKS 3. TERCİH VAR MI 2024? Ek tercihlerde yerleşemeyen ne yapacak?

ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını adayların erişimine açtı. İlk tercihlerde herhangi bir okula yerleşemeyen adaylara tanınan 2. tercih hakkında süreç sona erdi. 2. tercih döneminde de herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyen adaylar, arama motorlarında 'YKS 3. tercih var mı? 2024 ÖSYM 3. tercih ne zaman yapılacak? Ek tercihlerde yerleşemeyen ne yapacak?' sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 15:30
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YKS 3. TERCİH VAR MI 2024? Ek tercihlerde yerleşemeyen ne yapacak?

YKS 3. TERCİH VAR MI 2024? | YKS ek yerleştirmeler için sonuçlar, adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından 3 milyondan fazla adaya düzenlenen üniversite sınavının 1. ve 2. tercihlerinde uygun kontenjanlara yerleşen adayların yanı sıra ek yerleştirmelerde de istediği sonucu elde edemeyen adaylar araştırmalara başladı. Peki YKS 3. tercih var mı? 2024 ÖSYM YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak? İşte detaylar...

2024 ÖSYM YKS 4. TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 3. tercihlerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Yapılan 2. tercih adımıyla birlikte önemli oranda düşen boş kontenjan sayısı yeniden değerlendirilmeye açıldığı takdirde YKS 3. ek tercih kılavuzu beklenecek. Yeniden tercih dönemi başlaması halinde haberimiz güncellenecektir.

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEYEN NE YAPACAK?

Ek yerleştirmelerde herhangi bir üniversite ve bölüme yerleşemeyen adaylar, 3. tercih olmaması halinde seneye yeniden üniversite sınavına katılabilir.

2024 EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

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