EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Kimler ikramiye alabilir?

Milli bayramlar ve dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, 2026 yılında da EYT kapsamında emekli olan vatandaşları kapsıyor. Yasaya göre, bayramın içinde bulunduğu ayda emekli maaşı alma hakkı olan tüm vatandaşlar ikramiye ödemesinden yararlanabiliyor. Vatandaşlar, "EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? İşte cevabı...

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkı kazananlar dahil olmak üzere;

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,

Şehit yakınları ve gaziler,

Ölüm aylığı (dul ve yetim maaşı) alanlar,

Vazife malullüğü aylığı alanlar,

Şeref aylığı alanlar bayram ikramiyesi alacaklar listesinde yer alıyor.

EYT'LİLER İÇİN KRİTİK TARİH

Yeni emekli olacak EYT'lilerin 2026 Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilmeleri için en geç 31 Mart 2026 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermiş olmaları gerekiyor. Bu tarihten önce başvurusu onaylanan ve maaş hakkı doğan EYT'liler, SGK'nın açıkladığı takvime göre ikramiyelerini hesaplarında görecekler.