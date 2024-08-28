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YÖKDİL SONUÇLARI 2024 | YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? - ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL sınavı bu yıl ikinci kez düzenlendi. 11 Ağustos Pazar günü yapılan sınava binlerce aday katılım sağladı. Geçerli puanı almak için emek veren adaylar sonuçlar için de araştırmalara başladı. Peki, ÖSYM YÖKDİL sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? İşte sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:00
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YÖKDİL SONUÇLARI 2024 | YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? - ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI

YÖKDİL/ SONUÇLARI 2024 | Akademik kariyer yapmak isteyenlerin girdiği dil sınavı YÖKDİL her yıl iki kez düzenleniyor. YÖKDİL/2 sınavı ise 11 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YÖKDİL sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? sorguları yapılırken YÖKDİL/' sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.

YÖKDİL/2 SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Ağustos 2024 tarihinde yapılan sınavın sonuçları 29 Ağustos 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

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