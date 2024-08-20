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MUHALLEBİLİ KEMALPAŞA TARİFİ | Muhallebili Kemalpaşa nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Muhallebili Kemalpaşa, son zamanların en çok araştırılan tatlı tarifleri arasında yerini aldı. Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden olan ve hafif olması sebebiyle yaz aylarında sıklıkla tercih edilen muhallebili Kemalpaşa tarifini merak edenler için 'Muhallebili Kemalpaşa tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları'nı haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 13:36
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MUHALLEBİLİ KEMALPAŞA TARİFİ | Muhallebili Kemalpaşa nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

MUHALLEBİLİ KEMALPAŞA TARİFİ | Muhallebili Kemalpaşa, Türk tatlılarının en sevilenleri arasındaki yerini koruyor. Misafir sofralarını süsleyen, pratik yapılışı ve lezzetli tadıyla büyük küçük herkesin hayran olduğu muhallebili Kemalpaşa tarifi araştıranlar, arama motorlarında 'Muhallebili Kemalpaşa tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları'nı sorguluyor. İşte detaylar...

MUHALLEBİLİ KEMALPAŞA TARİFİ

Malzemeleri:

📍1 paket hazır Kemalpaşa tatlısı

📍5 su bardağı süt

📍2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası

📍2 dolu yemek kaşığı un

📍6 yemek kaşığı şeker

📍2 yemek kaşığı hindistan cevizi

📍1 yemek kaşığı tereyağı

📍1 paket vanilya

Yapılışı:

📍Kemalpaşa tatlısını paket üzerinde yazan pişirme önerisine göre pişirelim.

📍Pişen tatlıları kabımıza yerleştirelim.

📍Bir tencerede nişasta, un, şeker, hindistan cevizi ve sütü karıştıralım.

📍Sürekli karıştırarak muhallebimizi koyulaşıncaya kadar pişirelim.

📍Ateşten aldığımız muhallebiye tereyağı ve vanilyayı ilave ederek karıştıralım.

📍Soğumuş olan tatlıların üzerine sıcak olan muhallebiyi boşaltalım ve tatlımızı soğumaya bırakalım.

📍Tatlımız oda ısısına geldiğinde 2-3 saat de buzdolabında dinlendirelim ve iyice soğuduktan sonra dilimleyerek üzerini istediğimiz gibi süsleyip servis edelim.

Püf Noktaları:

📍Muhallebiyi pişirirken topaklanma olmaması için kaynayana kadar karıştırılmalıdır.

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