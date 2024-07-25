Haberler Haberler SÖZEL TABAN PUANLARI 2024 | YKS sözel ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler

SÖZEL TABAN PUANLARI 2024 | YKS sözel ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler

YKS kapsamında yapılan TYT ve AYT'nin geride kalmasının ardından üniversite adaylarını tercih heyecanı sardı. AYT'de sözel sınavına katılan ve bu alanda tercih yapmayı planlayan adaylar, sözel bölümlerin taban puanları için araştırmalarını hızlandırdı. YKS sözel ile alım yapan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 07:45 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 07:59
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SÖZEL TABAN PUANLARI 2024 | YKS sözel ile alım yapan 2 yıllık, 4 yıllık bölümler

SÖZEL TABAN PUANLARI 2024 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına toplam 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu. Sınavın ikinci etabı olan AYT'ye ise yaklaşık 1 milyon üniversite adayı katılım sağlarken sınavın ardından tercih heyecanı başladı. AYT'ye sözel alanından katılıp bu alanda tercih yapacak adaylar için YKS sözel ile alım yapan 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını derledik.

YKS SÖZEL - TS PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

2 YILLIK ÖN LİSANS SÖZEL BÖLÜMLERİ

  • Adalet
  • Aşçılık
  • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
  • Çağrı Merkezi Hizmetleri
  • Çocuk Gelişimi
  • Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
  • Geleneksel El Sanatları
  • Halıcılık ve Kilimcilik
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
  • İlahiyat
  • Kültürel Miras ve Turizm
  • Marka İletişimi
  • Medya ve İletişim
  • Mimari Dekoratif Sanatlar
  • Radyo ve Televizyon Programcılığı
  • Reklamcılık
  • Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  • Turist Rehberliği (2 Yıllık)
  • Turizm Animasyonu (2 Yıllık)
  • Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (2 Yıllık)
  • Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (2 Yıllık)
  • Yerel Yönetimler

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4 YILLIK SÖZEL LİSANS BÖLÜMLERİ

  • Arkeoloji ve Sanat Tarihi
  • Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
  • Basın ve Yayın
  • Coğrafya
  • Coğrafya Öğretmenliği
  • Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
  • Çerkez Dili ve Edebiyatı
  • Çizgi Film ve Animasyon
  • El Sanatları
  • Film Tasarımı ve Yazarlığı
  • Film Tasarımı ve Yönetimi
  • Film Tasarım ve Yönetmenliği
  • Fotoğraf
  • Fotoğraf ve Video
  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları
  • Gazetecilik
  • Geleneksel Türk Sanatları
  • Görsel İletişim Tasarımı
  • Görsel Sanatlar
  • Görsel Sanatlar ve İletişim
  • Gürcü Dili ve Edebiyatı
  • Halkbilim
  • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  • İlahiyat
  • İletişim Bilimleri
  • İletişim Fakültesi
  • İletişim Sanatları
  • İletişim Tasarımı ve Yönetimi
  • İletişim ve Tasarım
  • İslam Bilimleri
  • İslami İlimler
  • Kazak Dili ve Edebiyatı
  • Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
  • Kültür ve İletişim Bilimleri
  • Kürt Dili ve Edebiyatı
  • Medya ve Görsel Sanatlar
  • Medya ve İletişim
  • Okul Öncesi Öğretmenliği
  • Özel Eğitim Öğretmenliği
  • Radyo, Televizyon ve Sinema
  • Reklam Tasarımı ve İletişimi
  • Reklamcılık
  • Rekreasyon Yönetimi
  • Sanat Tarihi
  • Sanat ve Kültür Yönetimi
  • Sinema ve Dijital Medya
  • Sinema ve Televizyon
  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
  • Sümeroloji
  • Süryani Dili ve Edebiyatı
  • Tarih
  • Tarih Öğretmenliği
  • Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
  • Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
  • Türk Halkbilimi
  • Türkçe Öğretmenliği
  • Türkoloji
  • Yeni Medya
  • Yeni Medya ve İletişim
  • Zaza Dili ve Edebiyatı

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