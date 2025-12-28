29 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri?

KAR TATİLİ OLAN İLLER 29 ARALIK PAZARTESİ

3. Karabük 29 Aralık Pazartesi günü olumsuz hava koşullarından dolayı Karabük'te okulların tatil edildiği bildirildi. 4. Şırnak Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. 5. Van Van Valiliği, şehirde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.