BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 30 Aralık - 2 Ocak BİM'de indirimli ürünler!

Yeni yıla sayılı günler kala 30 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında BİM Aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Raflarda yerini almaya hazırlanan gıda, teknoloji, ev tekstili ve mutfak gereçleri gibi eşyaları araştırmaya başlayan vatandaşlar, "Bu hafta BİM'e gelen ürünler" konusunu incelemeyi sürdürüyor. Avantajları fırsatları kaçırmak istemeyen kişiler, 30 Aralık 2025 Salı ve 2 Ocak 2026 Cuma günleri BİM aktüel ürünler kataloğunu araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Yeni yıla kısa bir süre kala, 30 Aralık ile 2 Ocak tarihlerini kapsayan BİM Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Gıdadan teknolojiye, ev tekstilinden mutfak ürünlerine kadar birçok ürünün raflara gelmesi beklenirken, alışveriş tutkunları "Bu hafta BİM'de neler var?" sorusunun yanıtını arıyor. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler, 30 Aralık 2025 Salı ve 2 Ocak 2026 Cuma günlerine özel aktüel katalogları yakından takip ediyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu...
Mısır Cipsi Çeşitleri Patates Cipsi Çeşitleri Nohut Cipsi Mısır Cipsi Tuzlu Yer Fıstığı Mısır Kavurgası
Dana Baton Kavurma Dana Kangal Sucuk Pasta Kıtır Fıstık Cevizli & Nar Ekşili Lahmacun Piliç Izgara Kanat Piliç Kebap Döner
Bitkisel Çok Amaçlı Temizleyici Yüz Bakım Serumu Seti Islak Havlu Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili Desenli Peçete Çek Al Mendil
55 İnç Frameless Ultra HD Qled Google TV 43 İnç Full HD Google TV Tam Otomatik Kahve Makinesi Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası Dikey Şarjlı Süpürge
Kilitli Cam Saklama Kabı Çeşitleri Alinda Saklama Kabı Sera Baharatlık LAV Kase Cube Cam Saklama Seti Odin Renkli Çerezlik