Haberler Haberler Süper Loto sonuçları açıklandı! 28 Aralık Süper Loto ne kadar devretti?

Milli Piyango İdaresi’nin gerçekleştirdiği Süper Loto çekilişi, 28 Aralık Pazar günü kupon dolduran milyonlarca kişi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Çekilişin ardından gözler sonuçlara çevrilirken, “Süper Loto sonuçları belli oldu mu?” ve "Süper Loto ne kadar devretti?" soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. İşte, 28 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 21:36
SÜPER LOTO SONUÇLARI | Süper Loto oynayanlar için heyecan dorukta. 28 Aralık Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişi sonrası sonuçlar açıklandı. Büyük ikramiye ve altı bilen şanslı talihliler, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinden kontrol ediliyor. Kazanan numaralar açıklandıktan sonra, bilet sahipleri Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden hızlı ve güvenli şekilde sorgulama yapabiliyor. Peki, 28 Aralık Pazar Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? MPİ Süper Loto ne kadar devretti? İşte Süper Loto sonuçları...

28 Aralık Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 ARALIK 2025

44-46-31-35-41-6

Süper Loto çekildi mi? 28 Aralık Pazar

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

