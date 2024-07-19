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EGM 109. ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI | 2024 Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları sorgulama

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 109. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı. 19 Temmuz Cuma günü itibarıyla sınava giren adayların erişimine açılan sonuçlar, EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanıyor. Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı'na (ÖGG) katılan adaylar için 'EGM 109. Sınav sonuç ve 2024 Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları sorgulama ekranı' ile ÖGG itiraz aşamalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 14:14
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EGM 109. ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI | 2024 Özel Güvenlik Görevlisi sonuçları sorgulama

EGM 109. ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI | Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği 109. Özel Güvenlik Görevlisi ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı, 29 Haziran Cumartesi günü düzenlendi. Sınava katılan adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürerkek EGM, resmi internet sitesi üzerinden sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. İşte detaylar...

2024 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SONUCUNA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek ücret yatıracaklar.

ÖGG BARAJ PUANI VAR MI, BAŞARI NOTU KAÇ?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

109. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

110. ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

EGM tarafından yayımlanan takvime göre, 2024 yılında yapılacak ÖGG sınavlarının tarihleri şöyle:

  • 110 nolu Temel Eğitim Sınavı: 25 Ağustos 2024
  • 111 nolu Temel Eğitim Sınavı: 20 Ekim 2024
  • 112 nolu Temel Eğitim Sınavı: 15 Aralık 2024

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