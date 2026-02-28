Canlı altın fiyatları | 28 Şubat bugün gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı takip!

CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Şubat 2026 sabahında, piyasalar haftalık kapanışın ardından dinlenme moduna geçerken altındaki sınırlı düşüş dikkat çekiyor. Hafta içerisinde 7,5 milyon lira sınırını zorlayan altın fiyatları, satış baskısıyla birlikte 7 milyon 400 bin lira bandına geriledi. Yüzde 0,5'lik bu küçük çaplı aşınma, küresel piyasalardaki ons altın istikrarı ve iç piyasadaki likidite ihtiyacının bir sonucu olarak yorumlanıyor. Şubat ayını dalgalı ama genel anlamda yükseliş trendinde geçiren altın, yatırımcılar için Mart ayı öncesinde kritik bir bekleyiş süreci başlattı. Kapalı Çarşı ve serbest piyasada işlem hacmi hafta sonu olması sebebiyle azalırken, analistler 7,4 milyon lira seviyesinin önümüzdeki hafta için önemli bir pivot nokta olacağının altını çiziyor. İşte altında son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.434,92 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 7.435,91 TL

28 ŞUBAT CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,91 (Alış) - 43,94 (Satış)

◼EURO: 51,91 (Alış) - 51,98 (Satış)

◼STERLİN: 59,18 (Alış) - 59,31 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 238 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 238 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 7 milyon 400 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,35, bileşik getirisi yüzde 36,13 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7693, satışta 43,9447 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,7720, satışta 43,9474 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1805, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 156,100 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 72,7 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (28 ŞUBAT 2026)

▶Gram Altın Alış: 7.434,92₺

▶Gram Altın Satış: 7.435,91₺

▶Çeyrek Altın Alış: 12.235,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 12.403,00₺

▶Yarım Altın Alış: 24.470,00₺

▶Yarım Altın Satış: 24.791,00₺

▶Tam Altın Alış: 47.534,08₺

▶Tam Altın Satış: 48.504,87₺

▶Ata Altın Alış: 49.019,52₺

▶Ata Altın Satış: 50.290,32₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 6.816,37₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 6.878,46₺

▶Gümüş Alış: 132,48₺

▶Gümüş Satış: 132,58₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 27 Şubat Cuma günü saat 11.41 itibarıyla alınmıştır.