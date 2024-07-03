POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Polis, komiser, başkomiser güncel zamlı maaşı

POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? | TÜİK'in 2024 Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine bu yıl yapılacak zam oranları netlik kazandı. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken polis maaşları da güncellendi. Peki polis maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Temmuz zammı polis, komiser, başkomiser güncel zamlı maaşı haberimizde...

POLİS, KOMİSER, BAŞKOMİSER GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

TÜİK, Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinde, aylık enflasyonun %1,64 yıllık enflasyonun ise yüzde 71,60 olduğunu duyurdu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 24,73 ve Memur ve Memur Emeklisi için yüzde 19,31olarak hesaplandı.

Polis Memuru 8/1

Mevcut maaş: 44.292,00

Yüzde 19.31 zamlı maaş: 52.844,78

Emekli Polis Memuru (1/4)

Mevcut maaş: 22.290,49

Yüzde 19.31 zamlı maaş: 26.594,19

2024 ZAMLI POLİS MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı polis maaşlarının Temmuz ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.