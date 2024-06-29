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SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi sular ne zaman gelecek? (29 Haziran 2024)

Sultangazi 29 Haziran Cumartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Sultangazi su kesintisi olan mahalleleri ve 29 Haziran 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 14:52
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SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi sular ne zaman gelecek? (29 Haziran 2024)

SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ 27 HAZİRAN 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultangazi'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 29 Haziran 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Sultangazi 29 Haziran Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

SULTANGAZİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ZÜBEYDE HANIM MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 29/06/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/06/2024 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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