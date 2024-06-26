ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Dilimli Tost Peyniri 1200 g: 245 TL
Mis Tam Yağlı İnek Peyniri 600 g: 125 TL
Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 500 g: 99 TL
Mis Tam Yağlı Eritme Peyniri: 67 TL
Mis Taze Peynir 200 g: 32 TL
Mis Yağı Azaltılmış Yoğurt 650 g: 21,50 TL
Mis Labne 200 g: 29 TL
Mis Kozalak Tereyağ 350 g: 107 TL
Mis Çikolatalı Puding 500 g: 29,90 TL
Mis Dilimli Tost Peyniri 1200 g: 245 TL
Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml: 74,90 TL
Depend Emici Külot Kadın: 99,90 TL
Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı 1,5 L: 47,90 TL
Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu 75 ml: 85,90 TL
Sensodyne Komple Koruma Diş Macunu 75 ml: 81,90 TL
Sensodyne Hassas Bakım Yumuşak Diş Fırçası 1+1: 74,50 TL
Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 1,5 L: 69,90 TL
Dalin Bebek Şampuanı 700 ml: 74,90 TL
Dalin Bıcı Bıcı Kolonya 150 ml: 48,90 TL
Arzum AR4070 Clean Compact Cyclone Süpürge: 2.999 TL
Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge: 999 TL
Arzum Seramik Tabanlı Ütü: 999 TL
Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi: 699 TL
Sinbo Halı-Koltuk Yıkama Makinesi: 3.499 TL