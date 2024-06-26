Haberler Haberler ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 26 Haziran - 2 Temmuz kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 07:49
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ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Dilimli Tost Peyniri 1200 g: 245 TL
Mis Tam Yağlı İnek Peyniri 600 g: 125 TL
Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 500 g: 99 TL
Mis Tam Yağlı Eritme Peyniri: 67 TL
Mis Taze Peynir 200 g: 32 TL
Mis Yağı Azaltılmış Yoğurt 650 g: 21,50 TL
Mis Labne 200 g: 29 TL
Mis Kozalak Tereyağ 350 g: 107 TL
Mis Çikolatalı Puding 500 g: 29,90 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml: 74,90 TL
Depend Emici Külot Kadın: 99,90 TL
Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı 1,5 L: 47,90 TL
Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu 75 ml: 85,90 TL
Sensodyne Komple Koruma Diş Macunu 75 ml: 81,90 TL
Sensodyne Hassas Bakım Yumuşak Diş Fırçası 1+1: 74,50 TL
Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 1,5 L: 69,90 TL
Dalin Bebek Şampuanı 700 ml: 74,90 TL
Dalin Bıcı Bıcı Kolonya 150 ml: 48,90 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Arzum AR4070 Clean Compact Cyclone Süpürge: 2.999 TL
Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge: 999 TL
Arzum Seramik Tabanlı Ütü: 999 TL
Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi: 699 TL
Sinbo Halı-Koltuk Yıkama Makinesi: 3.499 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 26 Haziran - 2 Temmuz ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Natural Sepet Kapaklı Küçük Boy: 179 TL
Natural Hasır Sepet Büyük Boy: 199 TL
Kapı Önü Paspası: 59,95 TK
Yeşil Pipetli Bardak: 119 TL
Cam Kavanoz Kaktüs: 24,95 TL
Cam Tuzluk Kaktüs: 19,95 TL

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