Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 16 Mart Sayısal Loto sorgulama

Çılgın Sayısal Loto'nun 16 Mart Pazartesi çekilişi tamamlandı! Haftanın ilk çekilişinde hangi numaraların kazandığını merak edenler için sonuçlar açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye sahibini buldu mu? Devreden ikramiye tutarı ne kadar oldu? Biletinizi kontrol etmek ve kazanan numaraları öğrenmek için Milli Piyango Online sorgulama ekranını kullanabilirsiniz. İşte 16 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 21:38
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 16 Mart Pazartesi akşamı Çılgın Sayısal Loto severleri heyecanlandıran çekiliş yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter gözetiminde gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaralar belli oldu. Devreden büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı araştırılırken, milyonlarca loto oyuncusu biletlerini sorgulamak için sabırsızlanıyor. Haftanın ilk çekilişi sonrası, "Sayısal Loto sonuçları" merak ediliyor. 16 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve detayları haberimizde...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayın!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto, 16 Mart Pazartesi saat 21:30'da canlı yayında çekildi. Belirlenen numaraları haberimizde öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 16 MART PAZARTESİ

78-38-47-83-61-23

Joker: 81

SüperStar: 40

16 Mart 2026 Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar 16 Mart

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
G.Saray'da Zapelli pazarlıkları!
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber!
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
DOSYA: Türkçe konuşan Türk siyonistler! İsrail'in 5. kollarını isim isim açıklıyoruz: Kimi gazeteci kimi Ekremci kimi ise çifte pasaportlu
İşte G.Saray'ın ilk bombası!
26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
26. haftanın VAR kayıtları açıklandı 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı 20:08
İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri! İşte Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri! 20:05
Dev finalin bilet satışı başladı! Dev finalin bilet satışı başladı! 19:32
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 19:26
G.Saray'da Zapelli pazarlıkları! G.Saray'da Zapelli pazarlıkları! 18:55
Cremonese-Fiorentina maçı detayları Cremonese-Fiorentina maçı detayları 18:55
Daha Eski
F.Bahçe'de Musaba endişesi! F.Bahçe'de Musaba endişesi! 18:39
Chelsea'ye büyük şok! Chelsea'ye büyük şok! 18:37
Altıntop'tan G.Saray'a uyarı! Altıntop'tan G.Saray'a uyarı! 18:22
Trabzonspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor Trabzonspor'da Eyüpspor maçı hazırlıkları sürüyor 18:21
Rayo Vallecano-Levante maçı ne zaman? Rayo Vallecano-Levante maçı ne zaman? 18:21
Çorum'da kazanan ev sahibi! Çorum'da kazanan ev sahibi! 18:07