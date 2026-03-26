Aston Martin'den ayrıcalıklı finansman seçeneği

Aston Martin Türkiye, markanın performans, tasarım ve mühendislik alanındaki en güncel temsilcileri olan DB12, DBX707 ve Vantage modelleri için özel bir finansman yapısı sunuyor. Bu yapı kapsamında; %50 peşin ödeme ile kalan tutar için 12 veya 24 ay vadeli, %0 faizli kredi imkânı sağlanıyor. Bu finansman desteği, D ve D Motorlu Araçlar A.Ş. güvencesiyle Aston Martin Lagonda tarafından sağlanmaktadır.

Aston Martin'in yeni nesil ürün stratejisinin merkezinde konumlanan DB12, markanın köklü Grand Tourer geleneğini bir üst seviyeye taşıyarak "Super Tourer" kavramını tanımlıyor. Güç, dinamizm ve konforu aynı potada eriten bu model, sürüş deneyimini yalnızca performansla değil; ileri mühendislik, hassas sürüş karakteri ve üst düzey işçilikle bütüncül bir deneyime dönüştürüyor.

Markanın SUV segmentindeki zirve temsilcisi DBX707 ise, performans ve lüks kavramlarını alışılmış sınırların ötesine taşıyor. Gelişmiş şasi yapısı, üstün sürüş dinamikleri ve yüksek mühendislik çözümleriyle DBX707, yalnızca güçlü bir SUV değil; aynı zamanda Aston Martin DNA'sını eksiksiz şekilde yansıtan bir performans makinesi olarak öne çıkıyor.

VANTAGE ise, Aston Martin'in saf sürüş odaklı yaklaşımının en net ifadesi olarak konumlanıyor. Ön-orta motor ve arkadan itiş mimarisi üzerine kurulu olan model, mükemmel ağırlık dengesi ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle sürücü ile otomobil arasındaki bağı en üst seviyeye taşıyor. Her detayı sürüş hissini derinleştirmek üzere tasarlanan VANTAGE, markanın sportif karakterinin en güçlü yansımalarından biri olarak öne çıkıyor.

Sunulan finansman yapısı, Aston Martin'in global ölçekteki finansman yaklaşımıyla uyumlu olarak kurgulanmış olup, Türkiye'deki Aston Martin tutkunlarına özel bir finansman seçeneği sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda finansman desteği, D ve D Motorlu Araçlar A.Ş. güvencesi altında, Aston Martin Lagonda iş birliğiyle sunulmaktadır.

Aston Martin Türkiye, bu yaklaşım ile yalnızca bir otomobil değil; zamansız tasarım, ileri mühendislik ve ayrıcalıklı bir yaşam tarzını bir arada sunmaya devam ediyor.

Detaylı bilgi için Aston Martin Türkiye showroomları ile iletişime geçebilirsiniz.

DBX707 TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor: 4.0 litre V8 Twin-Turbo

Maksimum Güç: 707 PS

Maksimum Tork: 900 Nm

0–100 km/s Hızlanma: 3,3 saniye

0–160 km/s Hızlanma: 7,4 saniye

Maksimum Hız: 310 km/s

Şanzıman: 9 ileri otomatik, çok plakalı ıslak kavrama

Çekiş Sistemi: Elektronik kontrollü dört tekerlekten çekiş

Diferansiyel: Elektronik arka kilitli diferansiyel

Süspansiyon: Üç odacıklı adaptif havalı süspansiyon 48V elektronik aktif yalpa kontrol sistemi (eARC) Ayarlanabilir sürüş yüksekliği (±45 mm)

Direksiyon: Elektrik destekli, hız duyarlı direksiyon sistemi

Fren Sistemi: Önde 420 mm karbon-seramik diskler Arkada 390 mm karbon-seramik diskler

Ağırlık Dağılımı: %52 ön / %48 arka

DB12 TEKNİK ÖZELLİKLER Motor: 4.0 litre V8 Twin-Turbo

Maksimum Güç: 680 PS

Maksimum Tork: 800 Nm

0–100 km/s Hızlanma: 3,6 saniye

Maksimum Hız: 325 km/s

Şanzıman: 8 ileri otomatik

Çekiş Sistemi: Arkadan itiş

Diferansiyel: Elektronik arka diferansiyel (E-Diff)

Süspansiyon: Adaptif süspansiyon sistemi (Intelligent Adaptive Dampers) Double wishbone ön / multi-link arka yapı

Gelişmiş sürüş modları: (GT, Sport, Sport+, Wet, Individual)

Direksiyon: Elektrik destekli, hız duyarlı direksiyon sistemi (EPAS)

Fren Sistemi: Önde 400 mm diskler Arkada 360 mm diskler Opsiyonel karbon-seramik fren sistemi

Jant ve Lastikler: 21" jantlar Michelin Pilot Sport 5 S lastikler

Ağırlık Dağılımı: %48 ön / %52 arka

VANTAGE TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor: 4.0 litre V8 Twin-Turbo

Maksimum Güç: 665 PS

Maksimum Tork: 800 Nm

0–100 km/s Hızlanma: 3,5 saniye

Maksimum Hız: 325 km/s

Şanzıman: 8 ileri otomatik

Çekiş Sistemi: Arkadan itiş

Diferansiyel: Elektronik arka diferansiyel (E-Diff)

Süspansiyon: Double wishbone ön süspansiyon Multi-link arka süspansiyon Adaptif süspansiyon sistemi (Bilstein DTX & Intelligent Adaptive



Dampers)

Direksiyon: Elektrik destekli, hız duyarlı direksiyon sistemi (EPAS)

Fren Sistemi:

Önde 400 mm diskler

Arkada 360 mm diskler

Opsiyonel karbon-seramik fren sistemi

Jant ve Lastikler:

21" jantlar

Michelin Pilot Sport S 5 (AML) lastikler

Ağırlık Dağılımı: %50 ön / %50 arka

ASTON MARTİN TÜRKİYE HAKKINDA

1991 yılında kurulan Yeniköy Motors, bugün Türkiye'nin en geniş lüks araç portföyüne sahip öncü otomotiv şirketlerinden biridir. 2014 yılında altyapı çalışmalarını tamamlayarak D ve D Motorlu Araçlar A.Ş'yi kuran şirketimiz, 2015 yılında İngiliz otomotiv ikonu Aston Martin'in Türkiye distribütörlüğünü üstlenerek sektörde önemli bir başarıya imza atmıştır.

Aston Martin Türkiye olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü portföyümüz, yüksek müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız ve yaygın hizmet ağımız ile her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Gerçekçi, şeffaf ve güvene dayalı şirket politikamızla müşterilerimize sürdürülebilir bir hizmet deneyimi sunmayı ilke edindik.

Türkiye'de Aston Martin markasının temsil edildiği showroomlarımız İstanbul Yeniköy ve İzmir Folkart Towers'ta, ayrıcalıklı hizmet anlayışımızla siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktadır.

