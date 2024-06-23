KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLAR LİSTESİ 2024 | Kırkpınar yağlı güreşleri şampiyonları kimlerdir?

662 yıldır geleneğin sürdürüldüğü Kırkpınar Yağlı güreşlerinin bu yıl 663.'sü düzenlenecek. Edirne Belediye Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleştirilen güreşler her yıl soluksuz bir şekilde takip ediliyor. Bu yıl başpehlivan unvanını kazanacak olan isim şimdiden merak edilirken Kırkpınar yağlı güreşleri şampiyonları kimlerdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri başpehlivanlar listesi ve güncel bilgileri sizler için derledik.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN LİSTESİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor. Son yedi yılda başpehlivanlık final güreşi yapmaya hak kazanan 14 pehlivandan 11'i Antalya'dan geldi.

1990: Ahmet Taşçı Finalde Kadir Birlik'i yenerek unvanı aldı.

1991: Ahmet Taşçı Finalde Bülent Gürbüz'ü yenerek unvanı aldı.

1992: Ahmet Taşçı Finalde Abdullah Ersoy'u yenerek unvanı aldı.

1993: Ahmet Taşçı Finalde Sezgin Yüksel'i yenerek unvanı aldı.

1994: Cengiz Elbeye Finalde Ahmet Taşçı'nın sakatlanınca pes etmesi sonucu unvanı aldı.

1995: Ahmet Taşçı Finalde Sezgin Yüksel'i yenerek unvanı aldı.

1996: Ahmet Taşçı Finalde Mehmet Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.

1997: Ahmet Taşçı Finalde Cengiz Elbeye'yi yenerek unvanı aldı.

1998: Cengiz Elbeye Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı.

1999: Ahmet Taşçı Finalde Vedat Ergin'i yenerek unvanı aldı.

2000: Ahmet Taşçı Finalde Mehmet Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.

2001: Vedat Ergin Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı.

2002: Hasan Tuna Savaş Yıldırım dopingli ilan edildi ve unvanı alındı.

2003: Kenan Şimşek Finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.

2004: Recep Kara Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı.

2005: Şaban Yılmaz Finalde Ekrem Yavuz'u yenerek unvanı aldı.

2006: Osman Aynur Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.

2007: Recep Kara Finalde Hasan Tuna'yı yenerek unvanı aldı.

2008: Recep Kara Finalde Ekrem Yavuz'u yenerek unvanı aldı.

2009: Mehmet Yeşil Yeşil Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.

2010: Mehmet Yeşil Yeşil Finalde Ali Gürbüz'ı yenerek unvanı aldı.

2011: Ali Gürbüz Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.

2012: Ali Gürbüz 2. kez Finalde tekrar Recep Kara'yla karşılaşarak unvanı aldı.

2013: İsmail Balaban Ali Gürbüz dopingli ilan edildi ve unvanı alındı.

2014: Fatih Atlı Finalde İsmail Balaban'ı yenerek unvanı aldı.

2015: Orhan Okulu Finalde Osman Aynur'u yenerek unvanı aldı.

2016: Recep Kara Finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek unvanı aldı.

2017: İsmail Balaban Finalde Orhan Okulu'yu yenerek unvanı aldı.

2018: Orhan Okulu Finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.

2019: Ali Gürbüz Finalde Orhan Okulu'yu yenerek unvanı aldı.

2020: COVID-19 pandemisi'nden dolayı düzenlenmedi.

2021: Ali Gürbüz Finalde İsmail Koç'u yenerek unvanı aldı.

2022: Mustafa Taş Cengizhan Şimşek cezalı ilan edildi ve unvanı alındı.

2023: Yusuf Can Zeybek İsmail Balaban'ı mağlup ederek unvan aldı.

EDİRNE KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2024 NE ZAMAN?

Bu yıl 663.'sü gerçekleştirilecek olan geleneksel Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 1–7 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise 5-6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2024 yılında uygulanacak yeni sistemle ilgili olarak, "Her pehlivanın en büyük hayali, en büyük hedefi Kırkpınar'da güreşmek, dualı çayırda mücadele etmek. Ancak 663. Kırkpınar itibariyle her zembilini kapan Kırkpınar'da güreşemeyecek. Bu yıl başlanan yağlı güreş liginde 13 boyda en iyi puanı alan 64 pehlivan, başpehlivanlık güreşlerinde ise 32 pehlivan katılabilecek. Önümüzdeki yıl 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde toplamda 864 pehlivan 14 boyda dualı çayıra çıkıp, güreşecek. İşte bu değişim güreşin seyir zevkini daha da artıracak. Özlenen kıran kırana güreşler, dualı çayırda yeniden bizlerle buluşacak" demişti.

Daha nitelikli, kaliteli, seyir zevki yüksek ve gelenekselliğine daha yakın kıran kırana bir Kırkpınar izlemek isteyen herkesi 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet eden Gürkan, "Bizler, 1 Temmuz–7 Temmuz 2024 tarihleri arasında şehir içi ve şehir dışında birçok misafire ev sahipliği yapmaya hazırlanırken sizler de o tarihlerde rotanızı Edirne olarak belirleyin. 663. Kırkpınar'a, bu tarihi anlara tanıklık etmek isteyen herkesi Edirne'mize bekliyoruz" diye konuştu.

Bu yılki festivale, dünyanın dört bir yanından güreşseverlerin katılım göstermesi bekleniyor. Edirne Belediyesi, festivale katılacak misafirler için çeşitli etkinlikler ve sürprizler hazırlayarak, geleneksel Kırkpınar coşkusunu en üst seviyede yaşatmayı hedefliyor.