Haberler Haberler KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLAR LİSTESİ 2024 | Kırkpınar yağlı güreşleri şampiyonları kimlerdir?

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLAR LİSTESİ 2024 | Kırkpınar yağlı güreşleri şampiyonları kimlerdir?

Geleneksel Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri için geri sayım başladı. Bu yıl 663. düzenlenecek olan festivaldeki güreş müsabakasında başpehlivan olmak için yarışacak olan adaylar yine ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda başpehlivan olan isimler ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Kırkpınar yağlı güreşleri şampiyonları kimlerdir? Kırkpınar başpehlivanlar listesi 2024 güncel versiyonu haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 19:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLAR LİSTESİ 2024 | Kırkpınar yağlı güreşleri şampiyonları kimlerdir?

662 yıldır geleneğin sürdürüldüğü Kırkpınar Yağlı güreşlerinin bu yıl 663.'sü düzenlenecek. Edirne Belediye Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleştirilen güreşler her yıl soluksuz bir şekilde takip ediliyor. Bu yıl başpehlivan unvanını kazanacak olan isim şimdiden merak edilirken Kırkpınar yağlı güreşleri şampiyonları kimlerdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri başpehlivanlar listesi ve güncel bilgileri sizler için derledik.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN LİSTESİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor. Son yedi yılda başpehlivanlık final güreşi yapmaya hak kazanan 14 pehlivandan 11'i Antalya'dan geldi.

  • 1990: Ahmet Taşçı Finalde Kadir Birlik'i yenerek unvanı aldı.
  • 1991: Ahmet Taşçı Finalde Bülent Gürbüz'ü yenerek unvanı aldı.
  • 1992: Ahmet Taşçı Finalde Abdullah Ersoy'u yenerek unvanı aldı.
  • 1993: Ahmet Taşçı Finalde Sezgin Yüksel'i yenerek unvanı aldı.
  • 1994: Cengiz Elbeye Finalde Ahmet Taşçı'nın sakatlanınca pes etmesi sonucu unvanı aldı.
  • 1995: Ahmet Taşçı Finalde Sezgin Yüksel'i yenerek unvanı aldı.
  • 1996: Ahmet Taşçı Finalde Mehmet Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.
  • 1997: Ahmet Taşçı Finalde Cengiz Elbeye'yi yenerek unvanı aldı.
  • 1998: Cengiz Elbeye Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı.
  • 1999: Ahmet Taşçı Finalde Vedat Ergin'i yenerek unvanı aldı.
  • 2000: Ahmet Taşçı Finalde Mehmet Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.
  • 2001: Vedat Ergin Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı.
  • 2002: Hasan Tuna Savaş Yıldırım dopingli ilan edildi ve unvanı alındı.
  • 2003: Kenan Şimşek Finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.
  • 2004: Recep Kara Finalde Ahmet Taşçı'yı yenerek unvanı aldı.
  • 2005: Şaban Yılmaz Finalde Ekrem Yavuz'u yenerek unvanı aldı.
  • 2006: Osman Aynur Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.
  • 2007: Recep Kara Finalde Hasan Tuna'yı yenerek unvanı aldı.
  • 2008: Recep Kara Finalde Ekrem Yavuz'u yenerek unvanı aldı.
  • 2009: Mehmet Yeşil Yeşil Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.
  • 2010: Mehmet Yeşil Yeşil Finalde Ali Gürbüz'ı yenerek unvanı aldı.
  • 2011: Ali Gürbüz Finalde Recep Kara'yı yenerek unvanı aldı.
  • 2012: Ali Gürbüz 2. kez Finalde tekrar Recep Kara'yla karşılaşarak unvanı aldı.
  • 2013: İsmail Balaban Ali Gürbüz dopingli ilan edildi ve unvanı alındı.
  • 2014: Fatih Atlı Finalde İsmail Balaban'ı yenerek unvanı aldı.
  • 2015: Orhan Okulu Finalde Osman Aynur'u yenerek unvanı aldı.
  • 2016: Recep Kara Finalde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek unvanı aldı.
  • 2017: İsmail Balaban Finalde Orhan Okulu'yu yenerek unvanı aldı.
  • 2018: Orhan Okulu Finalde Şaban Yılmaz'ı yenerek unvanı aldı.
  • 2019: Ali Gürbüz Finalde Orhan Okulu'yu yenerek unvanı aldı.
  • 2020: COVID-19 pandemisi'nden dolayı düzenlenmedi.
  • 2021: Ali Gürbüz Finalde İsmail Koç'u yenerek unvanı aldı.
  • 2022: Mustafa Taş Cengizhan Şimşek cezalı ilan edildi ve unvanı alındı.
  • 2023: Yusuf Can Zeybek İsmail Balaban'ı mağlup ederek unvan aldı.

EDİRNE KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ 2024 NE ZAMAN?

Bu yıl 663.'sü gerçekleştirilecek olan geleneksel Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 1–7 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ise 5-6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2024 yılında uygulanacak yeni sistemle ilgili olarak, "Her pehlivanın en büyük hayali, en büyük hedefi Kırkpınar'da güreşmek, dualı çayırda mücadele etmek. Ancak 663. Kırkpınar itibariyle her zembilini kapan Kırkpınar'da güreşemeyecek. Bu yıl başlanan yağlı güreş liginde 13 boyda en iyi puanı alan 64 pehlivan, başpehlivanlık güreşlerinde ise 32 pehlivan katılabilecek. Önümüzdeki yıl 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde toplamda 864 pehlivan 14 boyda dualı çayıra çıkıp, güreşecek. İşte bu değişim güreşin seyir zevkini daha da artıracak. Özlenen kıran kırana güreşler, dualı çayırda yeniden bizlerle buluşacak" demişti.

Daha nitelikli, kaliteli, seyir zevki yüksek ve gelenekselliğine daha yakın kıran kırana bir Kırkpınar izlemek isteyen herkesi 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet eden Gürkan, "Bizler, 1 Temmuz–7 Temmuz 2024 tarihleri arasında şehir içi ve şehir dışında birçok misafire ev sahipliği yapmaya hazırlanırken sizler de o tarihlerde rotanızı Edirne olarak belirleyin. 663. Kırkpınar'a, bu tarihi anlara tanıklık etmek isteyen herkesi Edirne'mize bekliyoruz" diye konuştu.

Bu yılki festivale, dünyanın dört bir yanından güreşseverlerin katılım göstermesi bekleniyor. Edirne Belediyesi, festivale katılacak misafirler için çeşitli etkinlikler ve sürprizler hazırlayarak, geleneksel Kırkpınar coşkusunu en üst seviyede yaşatmayı hedefliyor.

İskoçya - Macaristan | CANLI
F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Süper Lig'in golcü yıldızını alıyor...
Rusya'da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Kriz masası oluşturuldu
Hakan Çalhanoğlu'dan flaş Arda Güler sözleri!
Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥Süper Loto çekildi! (23 Haziran)
YKS SONUÇLARI 2024 ÖSYM
663. Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı
23 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU 22:07
Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya! Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya! 18:51
Verstappen'den büyük başarı! Verstappen'den büyük başarı! 17:56
Efeler İtalya'ya kaybetti! Efeler İtalya'ya kaybetti! 16:46
Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek Oğuz Aydın'da sona doğru! Transfer böyle bitecek 16:30
G.Saray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak? G.Saray'da Oliveira sıkıntısı! Şimdi ne olacak? 15:39
Daha Eski
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlıyor 15:14
G.Saray'ın eski ikinci başkanlarından Atilla Donat vefat etti G.Saray'ın eski ikinci başkanlarından Atilla Donat vefat etti 15:12
Çağlar'dan transfer kararı! F.Bahçe için bunu yaptı Çağlar'dan transfer kararı! F.Bahçe için bunu yaptı 14:40
Uruguay - Panama maçı ne zaman? Uruguay - Panama maçı ne zaman? 14:26
ABD - Bolivya maçı ne zaman? ABD - Bolivya maçı ne zaman? 14:23
Levent Mercan sağlık kontrolünden geçti Levent Mercan sağlık kontrolünden geçti 12:39