Haberler Haberler ALES son başvuru ne zaman? | ALES/2 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? - ÖSYM ALES BAŞVURU EKRANI 2024

ALES son başvuru ne zaman? | ALES/2 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? - ÖSYM ALES BAŞVURU EKRANI 2024

Lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için ALES başvuruları devam ediyor. ALES son başvuru ne zaman? sorusunun yanıtı araştırılırken doktora öğrencileri ve akademisyenler de sınav puanını güncellemek amacıyla sınava dair sorgular yapıyor. Türkçe, Matematik ve sayısal ile sözel mantık sorularından oluşan sınava her yıl çok sayıda aday giriyor. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM ALES başvuru erkanı ve güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 18:59 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 18:59
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ALES son başvuru ne zaman? | ALES/2 başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? - ÖSYM ALES BAŞVURU EKRANI 2024

ALES-2 BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM tarafından lisansüstü eğitim almak isteyenlerin tabi tutulduğu 2024 ALES-2 sınavı için başvurular başladı. Yüksek Lisans ve Doktora adaylarının başvuru yaptığı sınavla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Ales-2 nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatılır? soruları, en çok sorgulanan konular arasında yerini alırken ALES-2 başvuru ekranı ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

2024/ALES-2 NASIL BAŞVURULUR?

ÖSYM tarafından yayımlanan ALES başvuru kılavuzuna göre, adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuruları 3 - 12 Haziran tarihleri arasında alınacak olan ALES 2, 28 Temmuz'da yapılacak. ALES sınavı ücreti 490 TL olarak belirlendi.

ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATILIR?

ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar

ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.

ÖSYM 2024/ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN

3 Haziran Cuma günü başlayan sınav başvuruları, 12 Mart Çarşamba gününe kadar devam edecektir.

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