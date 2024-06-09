Haberler Haberler AYT SALONA SON GİRİŞ KAÇTA? | Kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? AYT sınav son giriş saati kaç?

AYT SALONA SON GİRİŞ KAÇTA? | Kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? AYT sınav son giriş saati kaç?

ÖSYM tarafından düzenlenen üniversitelere giriş sınavı olan YKS'nin ilk oturumunun sona ermesiyle 9 Haziran Pazar günü adaylar, ikinci oturum olan AYT'ye girecek. Sınava sayılı dakikalar kala en çok merak edilen konulardan bir tanesi de salon kapılarının açılış ve kapanış saatleri oldu. Adayların sınava girecekleri okulu, geç kalmamaları adına önceden gidip görmeleri tavsiye edilirken arama motorlarında araştırılan 'AYT son giriş saati kaç? 2024 AYT Kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? AYT salona son giriş ne zaman?' sorularının cevabını haberimizde sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 08:00 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AYT SALONA SON GİRİŞ KAÇTA? | Kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? AYT sınav son giriş saati kaç?

AYT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | Milyonlarca adayın heyecanla beklediği gün geldi. Meslek edinme adına önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak kabul edilen üniversiteye giriş sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 9 Haziran Pazar günü, saat 10.15 itibarıyla başlayacak. Sınava giriş saatinden sonra gelen adayların salona alınmayacağı bilinirken uzmanlar, sınavdan en az 1 saat önce sınava girilecek okulun bahçesinde hazır olunmasını tavsiye ediyor. Peki AYT son giriş saati kaç? 2024 AYT Kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? AYT salona son giriş ne zaman? İşte detaylar...

AYT KAPILAR SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

Üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), iki oturumda gerçekleşiyor. Sınavlardan ilki olan Temel Yeterlilik Sınavı'nın (TYT), 8 Haziran Cumartesi günü yapılmasının ardından ikinci oturum olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü, saat 10.15'te başlayacak. Sınav salonlarına son giriş saati ise 10.00 olarak belirlendi. Salonların kapıları, sınavdan 1 saat önce yani 09.00'da açılacak ve adaylar sınav salonlarındaki yerlerine bu saatten itibaren alabilecek. 10.00'da ise kapılar kapanacak ve bu saatten sonra gelen adaylar, sınav salonlarına alınmayacak.

SINAV SALONUNA SON GİRİŞ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan YKS giriş kılavuzunda, adayların sınav salonuna son giriş saati 10.00 olarak belirtilmiş, 10.00'dan sonra girmek isteyen adayların sınav salonuna alınmayacağı ifade edilmiştir. Sınava girecekleri binaya ise yoğunluk oluşmaması adına, adayların 1 saat önce gelmeleri tavsiye edilen kılavuzda şu ifadelere yer verilmiştir:

"Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat

15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi çalım! İşte bonservisi
F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor!
DİĞER
Türkiye-Almanya canlı izle ekranı: Türkiye Almanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
FETÖ kampında 'suikast' korkusu! 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları ve CIA'nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı daha da şiddetlenecek
G.Saray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor
G.Saray'da planlar değişti! Davinson satılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Deprem mi oldu son dakika 9 Haziran
İstanbul namaz vakitleri (9 Haziran Pazar)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak 01:31
Dev yüzleşme Dev yüzleşme 01:30
Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde 00:35
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
Ulaş’la devam Ulaş’la devam 23:48
Daha Eski
Zafer Brezilya’nın Zafer Brezilya’nın 23:47
Elif yuvada kaldı Elif yuvada kaldı 23:44
Isabelle Haak kontrat uzattı Isabelle Haak kontrat uzattı 23:44
F.Bahçe Elitsa’yı bitirdi F.Bahçe Elitsa’yı bitirdi 23:43
Efeler'den siftah Efeler'den siftah 23:41
F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor! F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor! 23:38