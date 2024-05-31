Haberler Haberler 💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 31 Mayıs 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 31 Mayıs 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 31 Mayıs Cuma 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:57 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 07:10
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💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 31 Mayıs 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

31 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 31 Mayıs Cuma 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,2315 (Alış) - 32,2635 (Satış)

EURO: 34,8853 (Alış) - 34,9432 (Satış)

STERLİN: 40,5737 (Alış) - 40,7771 (Satış)

1 DOLAR = 32,26 TL

👉31 Mayıs Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.422,63

Gram altın satış: 2.423,02

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.907,00

Çeyrek altın satış: 3.974,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.838,00

Yarım altın satış: 7.941,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.628,00

Tam altın satış: 15.833,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.058,00

Cumhuriyet altını satış: 16.300,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 15.966,00

Ata altın satış: 16.246,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Mayıs Cuma günü saat 06:56 itibarıyla alınmıştır.

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