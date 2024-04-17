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SON DAKİKA TOKAT'TA DEPREM! | 18 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki iki büyük depremin ardından ülke çapında farklı illerde yine depremler görülüyor. Merkezüssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra 10 ilde daha yıkıcı etkilere sebep olan depremler, fay hatlarında yeni hareketlenmelere sebep olurken Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 17 Nisan'da meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 01:20 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 01:23
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SON DAKİKA TOKAT'TA DEPREM! | 18 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 18 NİSAN | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte 18 Nisan Perşembe son depremler ve artçılar...

18 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

AFAD son dakika verilerine göre Tokat'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sulusaray olarak bildirilen deprem saat 01.06'da gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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