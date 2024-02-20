Haberler Haberler Hangi hayvanlar adak olarak kesilir? Hangi hayvanlar adak kurbanı yapılmaz? DİYANET

Hangi hayvanlar adak olarak kesilir? Hangi hayvanlar adak kurbanı yapılmaz? DİYANET

Diyanet sıkça sorulan sorular listesinde adak soruları başlarda yer alıyor. Müminler hangi hayvanlar adak olarak kesilir? Hangi hayvanlar adak kurbanı yapılmaz? sorguları yapıyorlar. Farklı Türk dillerinde Adah veya Azah olarak da söylenen adak ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 23:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hangi hayvanlar adak olarak kesilir? Hangi hayvanlar adak kurbanı yapılmaz? DİYANET

Adak, herhangi bir dilek yerine geldiğinde karşılığında yapılacağı veya verileceği söylenen şeyi ifade eder. Müslüman bir vatandaş istediği şeyin gerçekleşmesi durumunda Allah'a adak adar. Ancak adak meselesi ile ilgili şartları ve detayları bilmek gerekir. hangi hayvanlar adak olarak kesilir? Hangi hayvanlar adak kurbanı yapılmaz? sorularının yanıtları haberimizde...

HANGİ HAYVANLAR ADAK OLARAK KESİLİR?

Kurbanlık hayvanda aranan nitelikler, adak kurbanında da aranır. Kurbanlık hayvanda aranan şartlar ise şunlardır:

a) Belirli yaşları tamamlamaları gerekir. Buna göre 5 yaşını dolduran deve, 2 yaşını dolduran sığır ve manda, 1 yaşını dolduran koyun ve keçi kurban edilebilir. Bu yaşa gelmiş kurbanlık hayvanın dişini değiştirip değiştirmediğine (kapak atmak) bakılmaz. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebilir (Müslim, Edâhî, 13 [1963]).

b) Ayıplardan uzak, sağlıklı, azaları tam ve besili olması gerekir. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzları kökünden kırık, kuyruğu ve kulaklarının yarıdan fazlası kesik, memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, yemini bulmasına engel olmayacak derecede şaşı, kurban edileceği yere gitmesine engel olmayacak ölçüde topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine engel teşkil etmez (Kâsânî, Bedâi', 5/74-76).

NOT: SORULARIN CEVAPLARI DİYANET'İN RESMİ SİTESİNDEN ALINMIŞTIR

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi artık bitiyor! Süper Lig’e damga vuran isim geliyor: Altay Bayındır derken büyük ters köşe…
Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Almanya'da Boey için şok yorum!
Cimbom'a Brezilyalı yıldız! Bedavaya gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adak eti düğünde, bayramda ikram edilebilir mi?
Adak etinden kimler yiyebilir, yiyemez?
Adadığı adağı karşılamaya gücü olmayan ne yapmalı?
Adak nedir, dindeki yeri nedir?
💥Süper Loto çekildi! (20 Şubat)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
VakıfBank evinde kayıp! VakıfBank evinde kayıp! 23:16
Inter - A. Madrid | CANLI Inter - A. Madrid | CANLI 22:59
Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik mesajı! Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik mesajı! 22:49
PSV - Dortmund | CANLI PSV - Dortmund | CANLI 22:13
PFDK sevkleri açıklandı PFDK sevkleri açıklandı 21:33
Almanya'da Boey için şok yorum! Almanya'da Boey için şok yorum! 21:22
Daha Eski
Muslera'nın yerine sürpriz transfer! F.Bahçe de istemişti Muslera'nın yerine sürpriz transfer! F.Bahçe de istemişti 21:09
Antalyaspor'da G.Saray mesaisi başladı! Antalyaspor'da G.Saray mesaisi başladı! 20:52
A.Gücü ve F.Bahçe'den Icardi açıklaması! A.Gücü ve F.Bahçe'den Icardi açıklaması! 20:49
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! TFF VAR kayıtlarını açıkladı! 20:02
Bülent Uygun'dan taraftara sitem! Bülent Uygun'dan taraftara sitem! 19:52
Bakambu'dan flaş G.Saray göndermesi! Bakambu'dan flaş G.Saray göndermesi! 19:11