Haberler Haberler ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2024 | TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? - 2024 güncel araç muayene gecikme ücreti, yaptırmama cezası ne kadar?

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2024 | TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? - 2024 güncel araç muayene gecikme ücreti, yaptırmama cezası ne kadar?

Her araç için belli zamanlarda yaptırılması zorunlu olan araç muayene ücretlerine yeni yılla birlikte zam geldi. Araç muayene fiyat listesinin yanı sıra araç muayene gecikme ücreti ve araç muayenesi yaptırmama cezası da artış gösterirken arama motorlarında TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? - 2024 güncel araç muayene gecikme ücreti, yaptırmama cezası ne kadar? sorularının cevabı araştırılıyor. TÜVTÜRK otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork araç muayene fiyat listesi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 14:10
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ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2024 | TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? - 2024 güncel araç muayene gecikme ücreti, yaptırmama cezası ne kadar?

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2024 | Tüm otomobillerde yılın belli zamanlarında yaptırılması zorunlu olan araç muayenesinde ücretler güncellendi. Araç muayene ücretleri 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda zamlanacaktır. İşte yeni fiyat listesi...

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2024 yılında özel araçların zorunlu araç muayenesi 1.821,60 TL'ye yükseldi. TÜVTÜRK istasyonlarında araç muayene ödeme işlemleri için kredi kartı, banka kartı veya nakit ödeme imkanları sunuluyor.

TÜVTÜRK GÜNCEL ARAÇ MUAYENE FİYAT LİSTESİ 2023

💰TRAKTÖR (RÖMORKLU, RÖMORKSUZ): 928 TL

💰MOTOSİKLET: 928 TL

💰MOTORLU BİSİKLET: 928 TL

💰OTOMOBİL: 1.821,60 TL

💰MİNİBÜS: 1.821,60 TL

💰KAMYONET: 2.462 TL

💰ÖZEL AMAÇLI TAŞIT: 1.821,60 TL

💰ARAZİ TAŞITI: 1.821,60 TL

💰RÖMORK VE YARI RÖMORK: 1.821,60 TL

💰OTOBÜS: 2.462 TL

💰KAMYON: 2.462 TL

💰ÇEKİCİ: 2.462 TL

💰TANKER: 2.462 TL

2024 GÜNCEL ARAÇ MUAYENE GECİKME ÜCRETİ

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi". Muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilmektedir.

ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRMAMA CEZASI NE KADAR?

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 6.525 TL olarak belirlendi.

TÜVTÜRK'ün muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmamaktadır. Sabit muayene istasyonlarında muayeneleri onaylanmayan araçlar muayene tekrarını, Türkiye genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda, bir ay içerisinde ücretsiz yaptırabilmektedirler.

Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE FİYAT LİSTESİ 2023

💰TRAKTÖR (RÖMORKLU, RÖMORKSUZ): 575,84 TL

💰MOTOSİKLET: 575,84 TL

💰MOTORLU BİSİKLET: 575,84 TL

💰OTOMOBİL: 1.130,44 TL

💰MİNİBÜS: 1.130,44 TL

💰KAMYONET: 1.130,44 TL

💰ÖZEL AMAÇLI TAŞIT: 1.130,44 TL

💰ARAZİ TAŞITI: 1.130,44 TL

💰RÖMORK VE YARI RÖMORK: 1.130,44 TL

💰OTOBÜS: 1.528,10 TL

💰KAMYON: 1.528,10 TL

💰ÇEKİCİ: 1.528,10 TL

💰TANKER: 1.528,10 TL

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