BİM 6 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | Bu hafta BİM'de neler var?

BİM 2 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Toblerone Sütlü Çikolata (100 g): 98 TL
Snickers (3x50 g): 79 TL
Mars Çikolata Kaplı Nuga Bar (3x45 g): 79 TL
Milka Çikolatalı Mini Kurabiye (110 g): 89 TL
Emsal Yer Fıstığı Ezmesi (1000 g): 169 TL
Alpella Kakaolu Fındıklı Krema (1000 g): 179 TL
Eti Karam Gurme Gofret (3x50 g): 59 TL
Haribo Şirinler Yumuşak Şekerleme: 29 TL
Peros Pratik Çamaşır Kapsülü (26'lı): 199 TL
ABC Toz Deterjan (12 kg): 325 TL
Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı (5 L): 95 TL
Blume Tuvalet Kağıdı (40'lı): 199 TL
Blume Kağıt Havlu (16'lı): 139 TL
Jenny & Willy Bebek Bezi Çeşitleri: 169 TL
Nivea Nemlendirici Yüz Bakım Kremi (100 ml): 109 TL
Nivea Micellar Water (400 ml): 159 TL
Emotion/Blade Deodorant (150 ml): 99 TL
Newgen Yüz Bakım Serumu (50 ml): 129 TL
