Hafta sonu sınav var mı? 3-4 Ocak ÖSYM sınav takvimi!

Hafta sonu sınav var mı? 3-4 Ocak ÖSYM sınav takvimi!

Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte “Hafta sonu sınav var mı?” sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak sınavlar, ÖSYM ve MEB sınav takvimi üzerinden netlik kazandı. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar var?

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 08:49
Hafta sonu sınav var mı? 3-4 Ocak ÖSYM sınav takvimi!

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte "Hafta sonu sınav var mı?", "3-4 Ocak 2026 hangi sınavlar var?" soruları gündeme geldi. Öğrenciler, veliler ve adaylar ÖSYM ve MEB sınav takvimini yakından takip ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takvimi incelendiğinde, 3-4 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak bir merkezi sınav bulunmadığı görülüyor. Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan merkezi sınavlar arasında da bu hafta sonu yer almıyor. Sınavlara girecek adaylar için sınav saati, sınav yeri ve sınav giriş belgesi büyük önem taşırken, bu bilgilerin yalnızca resmi kurumların duyurularından takip edilmesi gerekiyor. Peki, bugün sınav var mı? Bugün hangi sınavlar var? İşte detaylar...

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından cumartesi ve pazar günü yapılacak bir sınav bulunmuyor.

BUGÜN SINAV VAR MI?

3-4 Ocak 2026 hafta sonu ÖSYM ve MEB sınav takvimine göre herhangi bir sınav yapılmayacak.

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

AHaber CANLI YAYIN

SON DAKİKA
