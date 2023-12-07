DOĞALGAZ YARDIMI ZAM SON DAKİKA | 2023 Doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL oldu?

DOĞALGAZ YARDIMI ZAM SON DAKİKA | İhtiyaç sahiplerine ödenen 900 TL ile 2500 TL aralığındaki doğalgaz yardımı tutarı arttı. Başkan Erdoğan'ın 6 Aralık Çarşamba günü yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklamasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yardım parasının arttığı ifade edilirken doğalgaz yardımı alan vatandaşlar arama motorlarında '2023 Doğalgaz desteği ne kadar, kaç TL oldu?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2023 DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen doğal gaz tüketim desteği tutarı artırıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçmesinin ardından ihtiyaç sahiplerine yönelik 900 TL - 2 bin 500 TL olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1.500 - 3.500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin yaptığı açıklamada "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMI AYLIK NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğal gaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini duyurdu. Bakanlık, Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor. Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği başvuru işlemleri e-Devlet adresi üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler. Doğal gaz yardımı ödemeleri hak sahiplerinin PTT kartına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

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DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Doğalgaz desteğine başvuru yapan kişilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi