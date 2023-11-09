Haberler Haberler ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı?

ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 30 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında uyguladığı ortak sınav sonuçları merak konusu oldu. 1. Dönem ortak sınavlarına giren ortaokul ve lise öğrencileri, arama motorlarında ortak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, bu yıl ilk kez düzenlenen ortak sınav sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortak sınav sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 12:50
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ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | MEB ortak sınav sonuçları açıklandı mı?

ORTAK SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk kez düzenlenen ortak sınav sonuçları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ortaokul ile lise öğrencileri arasında düzenlenen ve 31 Ekim'de başlayan ortak sınavlar, 10 Kasım itibarıyla sona erecek. Ortak sınavların sona ermesine kısa bir süre kala MEB ortak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, 2023 ortak sınav sonuçları açıklandı mı? Ortak sınav sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar haberimizde...

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortak sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Kasım ara tatilinden önce ilan edilmesi bekleniyor. Ortak sınav sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

👉ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ORTAK SINAV SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları odmplatform.meb.gov.tr web sitesi üzerinden açıklanacaktır. Okullar, kurumsal giriş yaparak sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

👉ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İTİRAZ SÜRECİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

a) Öğrenci velisi, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 (üç) iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile sınav sonucuna itiraz başvurusunda bulunabilir.

b) Okul müdürlüğü, dilekçeleri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesine aynı gün içinde DYS üzerinden iletir.

c) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri aynı gün içerisinde dilekçeleri DYS üzerinden İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesine iletir.

d) Gelen dilekçeler doğrultusunda optik form üzerinde kontroller yapılarak gerekli bilgilendirmeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü üzerinden okul müdürlüklerine yapılır.

👉ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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