HAFTA SONU PLANLARI İPTAL: İstanbul dahil 12 ilde alarm verildi! - 4 Kasım hava durumu

İSTANBUL DAHİL 12 İLDE ALARM | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Kasım Cumartesi günü İStanbul dahil 12 ilide sarı kod vererek uyarıda bulundu. Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'da sarıya ek turuncu alarm da verilirken rüzgarın hızının saatte 100 km'yi bulabileceği kaydedildi. Kuvvetli sağanakla birlikte görülecek fırtına karşısında, olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istenirken 4 Kasım Cumartesi günü havanın nasıl olacağını merak edenler için illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumunu derledik. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (4 KASIM CUMARTESİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin ve Hakkâri çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

12 İLDE SARI VE TURUNCU UYARI

Rüzgârın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. İşte sarı ve turuncu kod verilen iller:

Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün akşam saatlerine kadar parçalı bulutlu ve rüzgarlı hava bekleniyor. Zaman zaman Trakya bölgesinden gelen fırtına ile kuzey ve batı Marmara'da rüzgaraın hızının artması beklenirken akşam saatlerinde gelecek yağış, megakentte pazar günü de sürecek. Yağışla birlikte kısa süreliğine mevsim normallerine dönmesi beklenen sıcaklık ise, Pazartesi gününden itibaren yeniden yukarı yönlü seyredecek.

⛈4 Kasım Cumartesi: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 28°C ⛈5 Kasım Pazar: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 23°C 🌤6 Kasım Pazartesi: Parçalı Bulutlu 24°C ⛅7 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu 24°C

⛅08 Kasım Çarşamba: Parçalı Bulutlu 21°C

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU (4 KASIM CUMARTESİ)

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat), Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA 16°C, 30°C

EDİRNE 17°C, 28°C

İSTANBUL 19°C, 28°C

KOCAELİ 16°C, 28°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 25°C

DENİZLİ 14°C, 30°C

İZMİR 18°C, 29°C

MUĞLA 13°C, 24°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 28°C

ANTALYA 20°C, 25°C

HATAY 15°C, 27°C

ISPARTA 10°C, 22°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 10°C, 24°C

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

KAYSERİ 6°C, 24°C

KONYA 8°C, 25°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 24°C

DÜZCE 13°C, 28°C

KASTAMONU 8°C, 24°C

ZONGULDAK 16°C, 28°C

RİZE 14°C, 25°C

SAMSUN 15°C, 27°C

TOKAT 11°C, 26°C

TRABZON 16°C, 24°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 13°C

KARS 1°C, 16°C

MALATYA 10°C, 19°C

VAN 5°C, 14°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.