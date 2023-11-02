Son 30 yılın lideri Fotomaç

Spor basınının bir numarası Fotomaç, Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden birinin daha sahibi oldu. Ankara Üniversitesi tarafından 'Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümü' nedeniyle düzenlenen 'Sporun 100'leri, Son 30 Yılın En İyileri' organizasyonunda birinciler, 31 Ekim Salı günü Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde ödüllerini aldı. Görkemli törene; eğitim, spor, siyaset ve medya dünyasının ünlü isimleri katıldı. Ödül almaya hak kazanan isimler; tam 79 bin kişinin (akademisyen ve öğrencilerin) oylarıyla belirlendi. 'Sporda son 30 yılın en iyisi Fotomaç Gazetesi; en başarılı medya yöneticisi de Zeki Uzundurukan seçildi.' Törende 12 kategoride birinci seçilenlere ödülleri takdim edildi.

"ÖDÜL ALANLARI TEBRİK EDİYORUM"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR, ödül törenin açılış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR şunları söyledi: "100 yıllık tarihimizde spor alanında nice büyük başarılara imza attık. Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin 30. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Spor'da Son 30 Yılın En İyileri' anketi neticesinde sporumuzun en iyilerine ödüllerini takdim etmenin gururunu yaşıyoruz. Ödül alan sporcularımızı, başkanlarımızı ve medya yöneticilerimizi tebrik ediyorum."

İŞTE SPORDA SON 30 YILIN OSCARLARI

1) En İyi Spor Medya Kuruluşu: Fotomaç

2) En İyi Spor Medyası Yöneticisi: Zeki UZUNDURUKAN

3) En İyi Teknik Direktör: Fatih TERİM

4) En İyi Sporcu: Mete GAZOZ

5) En İyi Takım: A Milli Kadın Voleybol Takımı

6) En İyi Federasyon Başkanı: Mehmet Akif ÜSTÜNDAĞ

7) En İyi Televizyoncu: Şansal BÜYÜKA

8) Onur Ödülü: Suat ÇELEN

9) En İyi Spor Programı Sunucusu: Ertem ŞENER

10) Yaşam Boyu Onur Ödülü: TRT SPOR

11) En İyi Spor Programı: Yüzde 100 Futbol

12) Vefa Ödülü: Ali ÖCAL