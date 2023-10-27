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ANKAR KAPALI YOLLAR 29 EKİM 2023 | ⛔ Ankara'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Cumhuriyet'in 100. yılında kapatılacak yolları duyuran yetkililer, alternatif güzergahları da vatandaşlarla paylaştı. Peki Ankara'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri? İşte 29 Ekim İstanbul trafik bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 00:21 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 00:31
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ANKAR KAPALI YOLLAR 29 EKİM 2023 | ⛔ Ankara'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

ANKARA KAPALI YOLLAR 29 EKİM 2023Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. 100. yıl kutlamalarında çok sayıda ilçede büyük gösteri ve etkinlikler düzenlenirken vatandaşları mağdur etmemek adına, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar kamuoyu ile paylaşıldı. Peki Ankara'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri? İşte detaylar...

29 EKİM ANKARA'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Anıtkabir'de "Devlet Töreni" ve TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus 1. TBMM Binası'na kadar olan güzergahta resmigeçit düzenleneceği belirtildi.

Buna göre, 28 Ekim Cuma günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydanı arası Ulus'a gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

29 Ekim Cumartesi saat 06.00'dan itibaren ise Dikmen Caddesi'nin Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimiyle Akay Kavşağı arası ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü; Atatürk Bulvarı'nda Ulus Meydanı ile Kuğulu Kavşağı arası Kuğulupark gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

Aynı gün İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası, Cumhuriyet Caddesi'nde Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası; Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı'nda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası, Ziya Gökalp Caddesi'nde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası, Milli Müdafaa Caddesi'nde Genelkurmay Kavşağı ile GMK Bulvarı arası; Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç halinde Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arası ve Dögol Caddesi'nde Beşevler Kavşağı ve Anadolu Meydanı arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı da çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

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ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

Cumhuriyet Caddesi'nde Gar Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arası çift yönlü, alt geçit hariç Gar Kavşağı ile Gar Kavşağı'na bağlanan ve Gar Kavşağı'ndan açılan yan varyantların tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Gar Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı ile üst geçit hariç Ulaştırma Kavşağı'nın Gar Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı araç trafiğine kapatılacak.

Mağduriyet yaşanmaması için trafiğe kapanacak yolların durumunun dikkate alınması, toplu taşıma araçlarını kullanma konusunda özen gösterilmesi istendi.

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