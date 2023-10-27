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İSTANBUL KAPALI YOLLAR 28 EKİM 2023 |🚗İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyuran İstanbul Valiliği, alternatif güzergahları da megakentlilerle paylaştı. Büyük Filistin Miting'i sebebiyle 28 Ekim Cumartesi günü trafiğe kapatılacak yollar, caddeler ve alternatif güzergahları sizler için derledik. İşte İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 00:21 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 00:41
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İSTANBUL KAPALI YOLLAR 28 EKİM 2023 |🚗İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

İSTANBUL KAPALI YOLLAR 28 EKİM 2023 | İstanbul Valiliği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Büyük Filistin Mitingi sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolların yanı sıra alternatif güzergahları da bildiren Valilik, vatandaşların dikkate alması için listeyi resmi internet sitesinde paylaştı. Peki İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"28 Ekim Cumartesi Günü Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla gerçekleşecek olan Büyük Filistin Mitingi için bazı yollar trafiğe kapatılacaktır. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şu şekildedir:

28 EKİM CUMARTESİ İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR (07.00 İTİBARIYLA)

  • Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi / Dünya Ticaret Merkezi Ayrımı
  • Atatürk Havalimanı B Kapısı Giriş Çıkışları
  • Atatürk Havalimanı B Kapısı Önü Varyant Üstü İki Yönlü
  • Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi Vip Ayrımları / C Kapısı Ayrımlarından İtibaren Thy Kargo Terminali Arası İki Yönlü
  • Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı İle Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesine Bağlanan Tali Yol İki Yönlü
  • Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü Girişleri
  • Millet Bahçesi İçerisinde Bulunan Tüm Yollar Ve Yeşilköy Caddesinden Millet Bahçesine Bağlantı Yolu İki Yönlü

28 EKİM 2023 İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

  • Yeni Havalimanı Caddesi

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