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ZİRAAT BANKASI 577 PERSONEL ALIMI 2023 | Ziraat Bankası başvuru ekranı, tarihleri, şartları ve açılacak kadrolar

Ziraat Bankası, Ziraat Katılım iş birliği ile 577 personele bünyesinde istihdam sağlayacağını duyurdu. Başvuruların 24 Ekim itibarıyla başladığı ve sınav sistemiyle alım yapılan Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Ziraat Bankası personel alımı başvuru ekranı, tarihleri, şartları ve açılacak kadrolar' sorgulamaları yapıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 00:21
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ZİRAAT BANKASI 577 PERSONEL ALIMI 2023 | Ziraat Bankası başvuru ekranı, tarihleri, şartları ve açılacak kadrolar

ZİRAAT BANKASI 577 PERSONEL ALIMI 2023 | Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım, bünyesinde çalışmak üzere 577 vatandaşa istihdam sağalayacağını duyurdu. Ziraat Bankası'na 165, Ziraat Katılım'a ise 412 personel alımı yapılacağı öğrenilirken başvurular, 24 Ekim Salı 2023 tairihi itibarıyla başladı. Peki Ziraat Bankası personel alımı başvuru tarihleri nedir? Başvuru şartları nedir? Açılacak kadrolar ve kaontenjanlar ile tüm merak edilenleri sizin için derledik.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacak.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADROLAR

ZİRAAT BANKASI

  • 5 Müfettiş Yardımcısı
  • 150 Yzman Yardımcısı

ZİRAAT KATILIM

  • 12 Müfettiş Yardımcısı
  • 150 Uzman Yardımcısı
  • 250 Servis Görevlisi

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ÜCRETİ

Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 200-TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

ZİRAAT BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Başvuru Şartları için tıklayın

Ziraat Bankası Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcısı Başvuru Şartları için tıklayın

Ziraat Katılım Bankası Müfettiş Yardımcısı Başvuru Şartları için tıklayın

Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Başvuru Şartları için tıklayın

Ziraat Katılım Bankası Servis Görevlisi Başvuru Şartları için tıklayın

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