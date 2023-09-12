YKS EK TERCİH KILAVUZU | YKS ek tercihleri başladı mı? Boş kontejanlar...

YKS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN 2023? | 3,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı YKS sınavının ardından üniversiteye gitmek isteyenler için sürecin sonuna yaklaşılıyor. Yerleştirme sonuçlarının 19 Ağustos Cuma günü açıklanmasının ardından istedikleri üniversite ve bölümer yerleşemeyen kişiler, ek tercihler için araştırmalarını hızlandırdı. Peki ÖSYM YKS 2. tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ÖSYM YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirme sonuçları ardından üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında alındı. Üniversiteye ilk tercihinde yerleşemeyen adaylar 2. tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında yapacaklar. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

👉ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

👉ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.