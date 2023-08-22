YKS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2023 | ÖSYM YKS taban puan, sıralama ve kontenjanlar belli oldu mu 2023-2024?

YKS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI 2023 | Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, 19 Ağustos Cuma günü erişime açıldı. 3,5 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınavın ardından tercihlerinden istedikleri sonucu elde edemeyenler, ek tercihler için araştırmaya koyuldu. Peki ÖSYM YKS taban puan, sıralama ve kontenjanlar belli oldu mu 2023-2024? İşte 2023 YKS taban puanları kitapçığı ve merak edilenler...

2023-2024 ÖSYM YKS TABAN PUAN, SIRALAMA VE KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Üniversiteye giriş aşamasında yapılan ek tercihlerin tarihlerine ilişkin ÖSYM tarafından resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ek yerleştirmeler için açılan kontenjanlar, üniversite kayıt işlemlerinin ardından açıklanmakla birlikte süreç şöyle ilerleyecek:

👉YÖK, kayıt yaptırılmayan bölümleri ÖSYM'ye bildirecek.

👉ÖSYM tercih kılavuzu yayımlayacak.

👉ÖSYM'nin kılavuzunda adaylar güncel üniversite taban puanlarını ve kontenjanlarını görüntüleyebilecek.

YKS ek yerleştirme kılavuzuna ilişkin ÖSYM tarafından bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2022 EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILDI?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Ek Yerleştirme takvimine göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapıldı. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırırken ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

2022 yılında ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olarak belirlenmişti. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.