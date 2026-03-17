Bayramda eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane nasıl bulunur?

Ramazan Bayramı'nda birçok kamu kurumu ve iş yeri tatil olurken, vatandaşlar eczanelerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bayram süresince normal eczaneler kapalı olsa da nöbetçi eczaneler 24 saat hizmet vererek ilaç ihtiyacını karşılıyor. Vatandaşlar, en yakın nöbetçi eczaneyi öğrenmek için eczacı odalarının resmi siteleri, belediyelerin duyuru sayfaları veya internet üzerinden yapılan nöbetçi eczane sorgulama hizmetlerinden yararlanabiliyor. İşte bayramda açık eczaneler ve nöbetçi eczane bulma yöntemleri…

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

19 Mart Perşembe (Arefe): Eczaneler yarım gün mesai yapar. Saat 13:00'e kadar tüm eczaneler açık, 13:00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczaneler hizmet verir.

20 Mart Cuma (Bayramın 1. Günü): Kapalı (Sadece nöbetçiler açık).

21 Mart Cumartesi (Bayramın 2. Günü): Kapalı (Sadece nöbetçiler açık).

22 Mart Pazar (Bayramın 3. Günü): Kapalı (Sadece nöbetçiler açık).

NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Size en yakın nöbetçi eczaneyi bulmak için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

1. e-Devlet Nöbetçi Eczane Sorgulama

En güvenilir yöntem e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yapmaktır. TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) aracılığıyla tüm illerdeki nöbetçileri görebilirsiniz.

İpucu: e-Devlet arama çubuğuna "Nöbetçi Eczane Sorgulama" yazarak bulunduğunuz il ve ilçeyi seçebilirsiniz.

2. Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve Bölge Odaları

Bulunduğunuz ilin Eczacı Odası web sitesi (Örneğin: aeo.org.tr - Ankara, ieo.org.tr - İstanbul) güncel ve onaylı listeyi yayınlar.

3. Eczane Camlarındaki Listeler

Kapalı olan her eczanenin camında, o bölgedeki nöbetçi eczanelerin isim, adres ve telefon bilgilerini içeren bir liste asılı durmak zorundadır.

