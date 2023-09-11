TOKİ İSTANBUL KONUTLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TOKİ İstanbul'da ne zaman temel atılacak?

Suudi Arabistan Riyad'da düzenlenen Cityscape Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konut arzının artırılması, vatandaşın konuta ulaşımının kolaylaşması, kira fiyatlarının düşmesi için hazine arazilerini imara açacaklarını söyledi. Meclis'in açılmasının ardından yasanın vakit kaybetmeden gündeme getirileceğini belirten Bakan Özhaseki'nin açıklamalarının ardından 'TOKİ İstanbul konutları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul'da ne zaman temel atılacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL KONUTLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sabah'ın haberine göre, Bakan Özhaseki ile birlikte fuara katılan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ eliyle yapılacak 250 bin konut hakkında bilgi verdi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini hatırlatan Bulut, "Deprem bölgesi için çok gülü bir çalışma başlattık. Burada inşaatlarımız devam ederken diğer şehirlerimizdeki sosyal konut çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Geçen yıl açıkladığımız 250 bin sosyal konut uygulamasında 50 bin konutun ihalesini yaptık. İstanbul'daki sosyal konutlar için çalışmaları tamamladık. Yılbaşından sonra onların da temellerini atmaya başlayacağız" dedi.

TOKİ İSTANBUL'DA NE ZAMAN TEMEL ATILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamalarına göre, TOKİ İstanbul'da ilk temeller 2024'ün ilk aylarında atılacak. 250 bin sosyal konutlu 'İLk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında, İstanbul'da inşa edilecek TOKİ sosyal konutlar için çalışmaların tamamlandığını belirten Bulut, bu konutlar için yılbaşının ardından temelin atılacağını duyurdu.

TOKİ İLK EVİM İLK İŞ YERİM İSTANBUL EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, proje kapsamında 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 250 bin konut için talep toplama süreçlerini yerine getirdiklerini belirterek TOKİ konutlarının teslim tarihini açıkladı.

Bulut; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda biz çok kısa bir sürede 250 bin konutun talep toplama süreçlerini yerine getirdik. Ve hatta bu kadar yüksek miktardaki bir konut inşaatının nasıl yapılacağı ile ilgili tartışmaları bir kenara koyduk. Cumhurbaşkanımızın projeyi müjdelemesinden 40 gün sonra da ilk temellerini 5 bin 615 konutla attık. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde 2 yılda bu konutlarımızı da bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.