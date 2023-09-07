Haberler Haberler METROBÜS DURAKLARI | Söğütlüçüşme - Zincirlikuyu - Cevizlibağ - Avcılar - Beylikdüzü | İstanbul metrobüs hattı durakları

METROBÜS DURAKLARI | Söğütlüçüşme - Zincirlikuyu - Cevizlibağ - Avcılar - Beylikdüzü | İstanbul metrobüs hattı durakları

İstanbul metrobüs durakları milyonlarca İstanbullu'nun merak ettikleri arasında yer almaya devam ediyor. 44 duraktan meydana gelen metrobüs hattında bulunan durakların sırasını araştırmaya devam eden vatandaşlar için 7/24 hizmet veren metrobüs hattının durakları ve 34, 34C, 34Z, 34B, 34A, 34G, 34AS, 34BZ hatlı seferlerin durak sıralaması haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 11:38 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 09:33
METROBÜS DURAKLARI | Söğütlüçüşme - Zincirlikuyu - Cevizlibağ - Avcılar - Beylikdüzü | İstanbul metrobüs hattı durakları

Metrobüs duraklarının sıralaması birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2007 yılı itibarıyla hizmet vermeye başlayan metrobüslerin nereden geçtiğini ve hangi duraklarda durduğunu merak eden vatandaşlar, metrobüs hattında bulunan durakları sorgulamayı sürdürüyor. Tramvay, metro, otobüs ve Marmaray'a aktarma sağlayan ve trafiksiz hızlı ulaşım sistemi sayesinde zaman kazandıran metrobüslerin kalkış yerleri de gündemde yerini alıyor. İşte Beylikdüzü, Avcılar, Florya, Şirinevler, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Topkapı, Edirnekapı, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Uzunçayır, Acıbadem, Söğütlüçeşme gibi birçok merkezi hat üzerinden geçen metrobüslerin duraklarına dair merak edilenler...

METROBÜS DURAKLARI VE AKTARMA YERLERİ HARİTASI - İSTANBUL 2022

İSTANBUL METRBOÜS DURAKLARI - 2022

AVRUPA YAKASI

  • Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)

  • Beykent

  • Cumhuriyet Mahallesi

  • Beylikdüzü Belediye

  • Beylikdüzü

  • Güzelyurt

  • Haramidere

  • Haramidere Sanayi

  • Saadetdere Mahallesi

  • Mustafa Kemalpaşa

  • Cihangir – Üniversite Mahallesi

  • Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

  • Şükrübey

  • Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri

  • Küçükçekmece

  • Cennet Mahallesi

  • Florya

  • Beşyol

  • Sefaköy

  • Yenibosna

  • Şirinevler (Ataköy)

  • Bahçelievler

  • İncirli – Ömür (Bakırköy)

  • Zeytinburnu

  • Merter

  • Cevizlibağ

  • Topkapı

  • Bayrampaşa – Maltepe

  • Edirnekapı

  • Ayvansaray – Eyüpsultan

  • Halıcıoğlu

  • Okmeydanı

  • Darülaceze – PERPA

  • Okmeydanı Hastane

  • Çağlayan (Adliye)

  • Mecidiyeköy

  • Zincirlikuyu

ANADOLU YAKASI

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

  • Burhaniye

  • Altunizade

  • Acıbadem

  • Uzunçayır

  • Fikirtepe

  • Söğütlüçeşme (Kadıköy)

34 METROBÜS HATTI DURAKLARI

34 hattı, Avcılar- Zincirlikuyu arasında seferlerine devam eder. Bu hatta toplam 25 durak bulunur.

  • Avcılar Kampüs

  • Şükrübey

  • İBB Sosyal Tesisler

  • Küçükçekmece

  • Cennet Mah.

  • Florya

  • Beşyol

  • Sefaköy

  • Yenibosna

  • Şirinevler

  • Bahçelievler

  • İncirli

  • Zeytinburnu

  • Merte

  • Cevizlibağ

  • Topkapı

  • Bayrampaşa (Maltepe)

  • Edirnekapı

  • Ayvansaray

  • Halıcıoğlu

  • Okmeydanı

  • Darülaceze

  • Okmeydanı Hastane

  • Çağlayan

  • Mecidiyeköy

  • Zincirlikuyu

34A METROBÜS HATTI DURAKLARI

Söğütlüçeşme ve Cevizlibağ durakları arasında faaliyetlerini sürdüren 34A metrobüs hattı, genellikle Anadolu tarafında ikamet eden vatandaşlar tarafından kullanılır. 34A hattı içerisinde toplam 19 durak bulunmaktadır.

  • Cevizlibağ

  • Topkapı

  • Bayrampaşa (Maltepe)

  • Edirnekapı

  • Ayvansaray

  • Halıcıoğlu

  • Okmeydanı

  • Darülaceze

  • Okmeydanı Hastane

  • Çağlayan

  • Mecidiyeköy

  • Zincirlikuyu

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

  • Burhaniye

  • Altunizade

  • Acıbadem

  • Uzunçayır

  • Fikirtepe

  • Söğütlüçeşme

34AS METROBÜS HATTI DURAKLARI

Avcılar Söğütlüçeşme durakları arasında çalışan 34AS metrobüs hattı Avcılar İstanbul Üniversitesi durağından başlayarak Söğütlüçeşme durağında son bulur. Uzunluğu 63 kilometredir ve toplamda 33 adet durak bulunur.

  • Avcılar Kampüs

  • Şükrübey

  • İBB Sosyal Tesisler

  • Küçükçekmece

  • Cennet Mah.

  • Florya

  • Beşyol

  • Sefaköy

  • Yenibosna

  • Şirinevler

  • Bahçelievler

  • İncirli

  • Zeytinburnu

  • Merte

  • Cevizlibağ

  • Topkapı

  • Bayrampaşa (Maltepe)

  • Edirnekapı

  • Ayvansaray

  • Halıcıoğlu

  • Okmeydanı

  • Darülaceze

  • Okmeydanı Hastane

  • Çağlayan

  • Mecidiyeköy

  • Zincirlikuyu

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

  • Burhaniye

  • Altunizade

  • Acıbadem

  • Uzunçayır

  • Fikirtepe

  • Söğütlüçeşme (Kadıköy)

34B METROBÜS HATTI DURAKLARI

34B hattı 02.00-05.00 arasında çalışır. 34B metrobüs hattında toplamda 12 durak bulunur. Durak sayısı en az metrobüs hattı olarak bilinir.

  • Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)

  • Beykent

  • Cumhuriyet Mahallesi

  • Beylikdüzü Belediye

  • Beylikdüzü

  • Güzelyurt

  • Haramidere

  • Haramidere Sanayi

  • Saadetdere Mahallesi

  • Mustafa Kemalpaşa

  • Cihangir – Üniversite Mahallesi

  • Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

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