Haberler Haberler İŞKUR TYP BAŞVURU 2023 | İŞKUR TYP başvuru şartları, tarihleri, kimler başvurabilir? Nasıl başvurulur?

İŞKUR TYP BAŞVURU 2023 | İŞKUR TYP başvuru şartları, tarihleri, kimler başvurabilir? Nasıl başvurulur?

İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Program kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara personel alımı yapılacak. Binlerce kişinin başvurmak için beklediği, temizlik görevlisi ve güvenlik alımı hakkında arama motorlarında 'İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI 2023 | İŞKUR TYP başvuru şartları, tarihleri, kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılır?' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 12:51 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 12:51
İŞKUR TYP BAŞVURU 2023 | İŞKUR TYP başvuru şartları, tarihleri, kimler başvurabilir? Nasıl başvurulur?

İŞKUR TYP BAŞVURU 2023 | İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) tarafından başlatılan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, bakanlığa bağlı okullarda çalıştırılmak üzere temizlik ve güvenlik görevlileri başta olmak üzere çok sayıda pozisyona alım yapılacak. 2023-2024 eğitim döneminden önce başvuru sürecinin başlaması beklenirken arama motorlarında araştırılan 'İŞKUR TYP başvuru şartları, tarihleri, kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılır?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI, KİMLER BAŞVURABİLİR?

TYP çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görevlendirilmesi beklenen güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları için ilan henüz yayınlanmadı. Ancak 2022 yılında yapılan alımlarda aranan şartlar şunlar olarak dikkat çekiyordu;

📌Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.

📌Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.

📌Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.

📌TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.

📌TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.

İŞKUR TYP BAŞVURU TARİHLERİ

2023 TYP başvuru süreci hakkında tarih bilgisi netleşmedi. Konuya ilişkin İŞKUR'un resmi internet sitesinden bilgilendirme yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

İŞKUR TYP BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Başvuru sürecinin ayrıntılarının belli olması ardından programa, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor.

İŞKUR TYP ÇALIŞMA ŞARTLARI NEDİR?

Her bir katılımcıya, 22/05/2003 tarihli ve 4857 işsayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödeme yapılır.

2023 Günlük Net Asgari Ücret: 380,07₺

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır. haftalık yararlanma süresi ise 45 saattir.

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