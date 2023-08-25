Haberler Haberler KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | KPSS Lisans A Grubu sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sonuç sorgulama

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | KPSS Lisans A Grubu sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sonuç sorgulama

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS A Grubu sınavında sonuçlar belli oldu. ÖSYM tarafından sonuçlar, KPSS Lisans, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavına katılan adayların erişimine açıldı. İşte 2023 KPSS sonuç sorgulama ekranı ve KPSS Lisans A Grubu sonuçlarına nasıl bakılır? sorusunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 11:50
KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | KPSS Lisans A Grubu sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sonuç sorgulama

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | KPSS sınavlarında oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından sonuçlar, Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayan adayların erişimine açıldı. İşte 2023 KPSS sonuç sorgulama ekranı ve KPSS Lisans A Grubu sonuçlarına nasıl bakılır? sorusunun cevabı...

2023 KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2023/2 tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2023 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS A Grubu 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girilir? Devamını Oku BUNU DA OKU

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.

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