KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | KPSS Lisans A Grubu sonuçlarına nasıl bakılır? ÖSYM sonuç sorgulama

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | KPSS sınavlarında oturumların tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından sonuçlar, Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayan adayların erişimine açıldı. İşte 2023 KPSS sonuç sorgulama ekranı ve KPSS Lisans A Grubu sonuçlarına nasıl bakılır? sorusunun cevabı...

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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2023/2 tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM'nin 2023 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.