KPSS A GRUBU MESLEKLERİ | KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girilir?

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ | KPSS A Grubu sınavına katılan adaylar, sonuçlar için nefesleri tuttu. ÖSYM'nin 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçları duyuracağı sınava katılan ve İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Hukuk, İstatistik, Matematik ve Aktüerya gibi bölümlerden mezun olan adayların arama motorlarında sorguladığı 'KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girilir?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KPSS A GRUBU MESLEKLERİ

A grubu meslekleri, uzman, Müfettiş, denetmen, kontolör, denetçi, denetmen gibi meslek gruplarını içermektedir. Bununla birlikte unvan açısından uzman olarak nitelendirilen tüm kadrolar KPSS A grubu mesleklerine dahil değildir. Örnek olarak; uzman doktor, uzman çavuş ve uzman memur gibi meslekler A grubu meslekleri arasında yer almamaktadır. KPSS A grubu mesleklerini detaylı olarak şu şekilde sıralamak mümkün;

Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

PTT Müfettiş Yardımcılığı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı

Stajyer Hazine Kontrolörü

Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı

Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı gibi bazı meslekler A grubu meslekleri arasında yer almaktadır.

KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA NEREYE, HANGİ KURUMLARA GİRİLİR?

KPSS A grubu atamaları iki şekilde yapılmaktadır. Birincisinde atama esnasında KPSS puanı yeterli olur ya da KPSS sınavından belirli düzeydeki sınav notunu almış öğrenciler mülakata katılır. Mülakatı olumlu geçen adayların ilgili kurumlar tarafından ataması yapılmaktadır. Öte yandan KPSS A grubunda taban puan, her kurumun açacağı sınava göre değişmektedir.

A GRUBUNDAN ATANMAK İÇİN HANGİ SINAVLARA GİRİLMELİDİR?

KPSS Lisans sınavına ait 121 adet puan türü vardır. Başvurulacak kadro hangi puan türü ile alım yapıyorsa, o puan türünü etkileyen tüm testlerin çözülmesi gerekir.

Örneğin; KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 oranında etkilidir. KPSSP1 puanının hesaplanması için sadece Genel Yetenek – Genel Kültür sınavının yapıldığı cumartesi sabah oturumuna katılmak yeterli olur. KPSSP47 puanının hesaplanmasında ise % 10 Genel Yetenek, % 10 Genel Kültür, % 10 Yabancı Dil, % 20 Hukuk, % 20 İktisat, %20 Kamu Yönetimi, % 10 Maliye testi etkili olmaktadır. Dolayısıyla KPSSP47 puan türü ile alım yapılan kadrolara başvurmak isteyen bir adayın ilgili testlerin tamamını çözmesi gerekir.