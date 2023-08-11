DGS SONUÇ EKRANI 2023 | ÖSYM DGS sınav sonucu açıklandı! DGS sınav sonucu sorgulama ekranı

DGS SONUÇ EKRANI 2023 | Okuduğu bölümden mezun olan kişilere yönelik, ÖSYM başkanlığında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), başka bir program veya fakültede eğitimine devam etmek isteyen kişilerin katılımıyla, 16 Temmuz 223 tarihinde uygulandı. Sınava katılan binlerce kişi, aldıkları puana göre tercih yapacakken sonucunu sorgulamak isteyenler arama motorlarında araştırmalara başladı. İşte 2023 DGS sınav sonucu sorgulama ekranı ve merak edilenler...

2023 ÖSYM DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DGS'DE BARAJ VAR MI, KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. İstedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, bir önceki sene üniversite ve bölümlerin taban puanlarına bakarak daha etkili bir değerlendirme yapabilir.

2022 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Dikey Geçiş Sınavı'nda alınan puan, yalnızca sınava girilen sene yapılacak tercihler için geçerlidir. Sonraki yıl tercih yapabilmek için yeniden sınava girmek gerekir.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak normal şartlarda "Tercih İşlemleri" sınavdan sonra yapılmaktadır. DGS sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra tercih işlemleri başlamaktadır. (Takriben Ağustos ayının üçüncü haftası gibi) Geçtiğimiz yıl sınavın sonuçları 11 Ağustos 2022 tarihinde açıklanmış, tercihler 24 Ağustos-1 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.

DGS YAPAN KİŞİ KAÇINCI SINIFTAN BAŞLAR?

Önlisans programlarının devamı niteliğindeki lisans programlarına Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile yerleşen adaylar, müfredatlarının entegre olması sayesinde önlisans programında aldıkları birçok dersi saydırarak 3. Sınıftan eğitimlerine başlayabilmektedir. Ancak bu durum, seçilen üniversite, fakülte ve bölüme göre değişiklik gösterebilmektedir.